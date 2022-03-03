Kütahya'da tiroit nodülleri yakma işlemiyle tedavi ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da tiroit nodülleri yakma işlemiyle tedavi ediliyor

03.03.2022 13:16
Kütahya'da tiroit nodülleri yakma işlemiyle tedavi ediliyor

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tiroit nodüllerinin ablasyon (yakma) işlemiyle tedavi edildiği bildirildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tiroit nodüllerinin ablasyon (yakma) işlemiyle tedavi edildiği bildirildi.

Hastanede görev yapan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, nodüllerin sık karşılaşılan tiroit bezi hastalıklarının başında geldiğini söyledi.

Nodüllerin tedavisinin bugüne kadar ameliyat ile tedavi edildiğini ancak gelişen teknolojiyle birlikte bu tedavilerin ameliyatsız olarak da yapılabildiğini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Günümüzde bizim de hastanemizde uyguladığımız ameliyatsız, radyofrekans ablasyon (yakma) yöntemiyle hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Küçük bir iğne deliğinden girerek, sadece lokal anesteziyle radyofrekans ablasyon (yakma) tedavisini başarıyla hastalarımıza uygulamaktayız. Bu işlem oldukça kısa ve pratiktir, herhangi bir kesi ve kanama riski çok düşüktür. Bu yöntemle hastalarımız aynı gün taburcu olabilmektedir. Bu uygulama ülkemizde de yeni başlayan bir uygulama ve yavaş yavaş yaygınlaşıyor diyebiliriz."

Korkmaz, yöntemin uygulandığı 15 hastada başarılı sonuçlar elde ettiklerini, Doç. Dr. Güven Barış Cansu ve Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Aydın tarafından tespit edilen 33 yaşındaki Mine Uzun'a başarıyla uyguladıklarını aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı da uygulama ile hastaların ameliyata bağlı risklerinin daha düşük olduğunu ve normal hayatlarına daha kısa sürede dönebildiklerini ifade etti.

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Radyoloji uzmanı, Evliya Çelebi, Araştırma, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kütahya'da tiroit nodülleri yakma işlemiyle tedavi ediliyor - Son Dakika


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