Kütahya Emet\'te TÜBİTAK şenliğinde kalp masajı ve suni solunum eğitimi verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında, "Kalp Masajı ve Suni Solunum-Temel Yaşam Desteği" atölyesi gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya liderliğinde düzenlenen atölyede, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara temel yaşam desteği konusunda eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını deneyimleyerek acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemini öğrendi.

Hayat kurtaran bilgilerin aktarıldığı atölye ile katılımcıların temel yaşam desteği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.