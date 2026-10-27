Kütahya Emet'te TÜBİTAK şenliğinde kalp masajı ve suni solunum eğitimi verildi - Son Dakika
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Kütahya Emet'te TÜBİTAK şenliğinde kalp masajı ve suni solunum eğitimi verildi

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Kütahya Emet\'te TÜBİTAK şenliğinde kalp masajı ve suni solunum eğitimi verildi
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Kütahya Emet'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında düzenlenen atölyede, lise ve üzeri katılımcılara temel yaşam desteği anlatıldı. Katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulayarak acil durumlarda bilinçli müdahalenin önemini öğrendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği kapsamında, "Kalp Masajı ve Suni Solunum-Temel Yaşam Desteği" atölyesi gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Dr. Yeter Akkaya liderliğinde düzenlenen atölyede, lise ve üzeri yaş grubundaki katılımcılara temel yaşam desteği konusunda eğitim verildi. Uygulamalı eğitimde katılımcılar, eğitim mankenleri üzerinde kalp masajı ve suni solunum uygulamalarını deneyimleyerek acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalenin önemini öğrendi.

Hayat kurtaran bilgilerin aktarıldığı atölye ile katılımcıların temel yaşam desteği konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: İHA
TübitakKütahyaEğitimSağlıkBilimEmetSon Dakika

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