Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürü Dahiliye Yoğun Bakım'a verildi - Son Dakika
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde el hijyeni teşekkürü Dahiliye Yoğun Bakım'a verildi

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Kütahya Şehir Hastanesi\'nde el hijyeni teşekkürü Dahiliye Yoğun Bakım\'a verildi
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 2026 üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek skoru Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları aldı. Temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan değerlendirmede başarılı bulunan çalışanlara teşekkür belgesi verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının üçüncü dönem el hijyeni değerlendirmesinde en yüksek skoru elde eden Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları, teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Kütahya Şehir Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yürütülen "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi" programı kapsamında, kliniklerde el hijyeni uygulamalarına yönelik değerlendirmeler gerçekleştirildi.

Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2026 yılı üçüncü dönem değerlendirmesinde, beş endikasyon kuralı çerçevesinde yapılan haberli el hijyeni gözlemlerinin sonuçları incelendi. Değerlendirmeler sonucunda en yüksek puanı alan Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları, dönem el hijyeni teşekkürünü almaya hak kazandı.

El hijyeninin sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesindeki önemine dikkat çekilen uygulama kapsamında, hijyen kurallarına gösterdikleri özen ve özverili çalışmalarından dolayı Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Belgeler, Kütahya Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından takdim edildi.

Hastanede enfeksiyonların önlenmesi, hasta güvenliğinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin korunması amacıyla el hijyeni uygulamalarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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