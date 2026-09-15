Lenfomada erken tanı vurgusu, uzman ağrısız şişlik ve gece terlemesine dikkat çekti - Son Dakika
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Lenfomada erken tanı vurgusu, uzman ağrısız şişlik ve gece terlemesine dikkat çekti

Lenfomada erken tanı vurgusu, uzman ağrısız şişlik ve gece terlemesine dikkat çekti
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Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti. Balçık, nedeni açıklanamayan ateş, gece terlemesi, istemsiz kilo kaybı ve lenf bezlerindeki ağrısız şişliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, erken tanının tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Balçık, özellikle nedeni açıklanamayan ateş, yoğun gece terlemesi, istemsiz kilo kaybı ve lenf bezlerinde büyüme gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Halk arasında "lenf kanseri" olarak bilinen lenfoma hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, hastalığın erken evrede tanı almasının tedavi süreci açısından önemli olduğunu söyledi.

Lenfomanın, lenfosit adı verilen kan hücrelerinin lenf bezlerinde kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Balçık, hastalığın çocukluk çağında da görülebilen kanser türleri arasında bulunduğunu ifade etti.

"Lenf bezlerindeki ağrısız şişliklere dikkat"

Lenfomanın bazı belirtilerinin başka hastalıklarla karıştırılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Balçık, özellikle herhangi bir enfeksiyon olmaksızın boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ortaya çıkan ve büyümeye devam eden ağrısız şişliklerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Balçık, "Herhangi bir enfeksiyona bağlı olmayan ve nedeni açıklanamayan ateş, pijama veya yatak çarşaflarını değiştirmeyi gerektirecek düzeyde gece terlemesi ve diyet uygulanmadığı halde yaklaşık 6 ay içerisinde vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar istemsiz kilo kaybı lenfomanın belirtileri arasında yer alabilir" dedi.

"Erken tanı tedavi süreci açısından önemli"

Lenfomada erken tanının önemine değinen Doç. Dr. Balçık, hastaların belirtileri fark ettiklerinde zaman kaybetmeden hekime başvurmaları gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Balçık, "Hastalar erken dönemde hekime başvurduklarında hastalığın erken evrede saptanma olasılığı artmaktadır. Erken evrede tanı alan uygun hastalarda daha az sayıda tedavi kürüyle sonuç alınabilmesi, tedaviye bağlı uzun dönem yan etkilerin azaltılması açısından da önem taşımaktadır" diye konuştu.

"Tanı ve tedavide yeni yaklaşımlar kullanılıyor"

Lenfomanın Hodgkin ve Hodgkin dışı olmak üzere iki ana grupta değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Balçık, son yıllarda hastalığın tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler yaşandığını söyledi. Lenfoma tedavisinde hastalığın türü ve evresine göre farklı yöntemlerin kullanılabildiğini ifade eden Doç. Dr. Balçık, "Günümüzde kemoterapinin yanı sıra kanser hücrelerini hedef alan ilaçlar da tedavide kullanılabilmektedir. Bu ilaçlar tek başına veya farklı tedavilerle birlikte uygulanabilmektedir. Kansere yönelik hücresel tedaviler konusunda da çalışmalar ve gelişmeler devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Şikayetler uzun sürüyorsa hekime başvurulmalı"

Lenf bezlerindeki her büyümenin lenfoma anlamına gelmediğinin altını çizen Doç. Dr. Balçık, özellikle şikayetlerin uzun süre devam etmesi veya ilerlemesi durumunda hekim değerlendirmesinin önemli olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Balçık, "Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde geçmeyen şişlik, nedeni açıklanamayan ateş, yoğun gece terlemesi ve istemsiz kilo kaybı gibi belirtiler varsa hekime başvurulması önemlidir. Erken değerlendirme, hastalığın tanı ve tedavi sürecinde önemli bir avantaj sağlayabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Dünya, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Lenfomada erken tanı vurgusu, uzman ağrısız şişlik ve gece terlemesine dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lenfomada erken tanı vurgusu, uzman ağrısız şişlik ve gece terlemesine dikkat çekti - Son Dakika
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