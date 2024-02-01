Lösemi Hastası Oğlunu Kaybeden Baba, Kök Hücre Bağışı Yaparak Bir Hastanın Umut Oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 yıl önce lösemi hastası olan oğlunu kök hücre bulamadığı için kaybeden baba Mustafa Uysal, kök hücre bağışı yaparak bir hastanın umudu oldu.
Ordu'nun İkizce ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, doğuştan lösemi hastası olan oğlunu tedavi ettirmek için 4,5 yıl uygun kök hücre aradı.
Uygun kök hücre bulunamaması nedeniyle 2 yıl önce oğlunu kaybeden Uysal, bir başkasının çocuğunun ölmemesi için kök hücre bağışçısı oldu.
Baba Uysal AA muhabirine, çocuğumun tedavi sürecindeki zorlukları görünce kök hücre bağışçısı olmaya karar verdiğini söyledi.
Oğluna yıllarca kök hücre aradıklarını anlatan Uysal, "Oğluma uygun kök hücreyi yakın akrabalarımızdan bulamadık. Benim ve eşimin de kök hücresi uymadı. Donör taramasında da kimseyi bulamadığımız için oğlumu kaybettik. 4,5 yıl oğlumu yaşatmak için uğraştıktan ve onu kaybettikten sonra ben de kök hücre donörü olmayı kabul ettim." dedi.
Uysal, kendi çocuğuna faydalı olmadığına işaret ederek, "Kendi çocuğuma faydam olmadı ama başkasına faydam olur inşallah. 2017 yılında kök hücre bağışı sürecim Kızılay'a kan vermekle başladı. 2023 yılının 10'uncu ayında bana bir hasta ile eşleştiğim haberi geldi. 2 aylık sürecin sonunda nihayet benden kök hücre alımına başlandı. Şu an hiç tanımadığım birisine 'can' olabiliyorsam ne mutlu." ifadesini kullandı.
Samsun'daki kök hücre merkezinin ilk donörü oldu
Öğretmen Ahmet Özkan ise 2019 yılında kan bağışı sırasında Türk Kızılay'ının gönüllü kök hücre bağışçısı olduğunu vurgulayarak, "4 yıl sonra bana ulaştılar ve birisi ile eşleşme olduğunu söylediler. Ben de hiç tereddüde düşmeden kabul ettim. Sürecin nasıl gelişeceğini beni bilgilendirdiler. Samsun Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay işbirliğiyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 ay önce kurulan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin ilk bağışçısı oldum. Acısız ve ağrısız bir şekilde kök hücremi verdim ve bir kişiye umut oldum." şeklinde konuştu.
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