Luteal Fazda \'Çirkinlik\' Sendromu

"Sadece bana mı öyle geliyor yoksa dünyanın en çirkin insanı ben miyim?" Otuzlu yaşlarının başındaki bir kadın TikTok'ta kameraya bu soruyu soruyor. Altına da "Luteal fazdaki kızlar" yazısı eklenmiş.Bu video en az 2,4 milyon kez izlendi. Altındaki yüzlerce yorumdan bazılarında "Bu tam olarak benim", "Bunun bu kadar doğru olmasına çok kızıyorum" yazıyordu.Sosyal medyada "luteal çirkinlikler" konulu binlerce video var. Bu videoda kadınlar adet döngülerinin luteal evresinde ortaya çıktığını söyledikleri görünüm ve ruh hali değişikliklerinden yakınıyor.Kadınların adet döngüsünün ikinci yarısında gerçekleşen ve adet kanamasıyla sona eren bu evrede, östrojen seviyelerinde büyük bir düşüş yaşanıyor. Peki "luteal çirkinlik" diye bir şey gerçekten var mı?Kadın hormonları uzmanı Dr. Louise Newson'a göre, hormon seviyelerindeki bu değişiklik, kadınların görünümlerinde, uykularında ve ruh hallerinde bir değişim yaşamalarına neden olabilir: "Hormonlarımız cildimizi, kolajen seviyemizi etkiliyor. "Bu yüzden birçok kadın bu dönemde cildinin daha kuru hale geldiğini, ten renginin eskisi kadar parlak olmadığını, sivilce ve lekeler oluşabileceğini fark ediyor." "Şişkinlik yaşayabilirler ve göğüslerinin şekli değişebilir."'Beynim sanki ağır çekimde çalışıyor'

Elena Spaven 25 yaşında ve bu TikTok videolarıyla empati kuruyor. Adet döngüsünün ikinci yarısında "aşırı şişkinlik" hissettiğini söylüyor."Cildim mat ve pürüzlü görünüyor, genel olarak daha yorgun duruyorum. Göğsümde ağırlık ve ağrı hissediyorum."Londra Üniversitesi'nden üreme ve moleküler genetik alanında uzman Dr. Helen O'Neill'e göre, bunun nedeni adet döneminden önceki günlerde östrojen seviyesi düşerken progesteron seviyesinin yükselmesi, bunun da ciltteki yağ üretimini artırması. Bu hormonal değişim sırasında vücudunuz daha fazla sıvı tutuyor; bu da yüzünüzün şişmesine, genel olarak şişkinliğe ve hassas, şişmiş göğüslere yol açabiliyor.

Londra'da otelcilik ve oyunculuk sektörlerinde çalışan Elena, luteal fazda kendini halsiz ve "tamamen motivasyonsuz" hissettiğini söylüyor: "Beynim yavaş çekimde çalışıyormuş gibi hissediyorum, sakarlaşıyorum ve çok daha unutkan oluyorum." "Sosyal hayata eskisi kadar dahil olmak istemiyorum ve kendimi moralsiz hissediyorum."Newson, kadınların adet döngülerinin etkileri hakkında daha fazla konuşmaya başladığını ancak çoğunun hala bu konuda ne yapacağını bilmediğini söylüyor: "Bu kadınlar gerçekten acı çekiyorlar ve bu durum onların çalışma, işlev görme, sosyalleşme ve sadece var olma yeteneklerini etkiliyor."Kadınların endişelerine verilen yanıtların da sinir bozucu olabileceğini ekliyor: "Bir erkeğe 'Testosteron seviyen düştü, spor salonuna gitme, yatakta bir gün geçir' der miydiniz? Kadınların buna katlanmak zorunda kalması kabul edilemez."Newson'a göre, luteal faz sırasında ilişkileriniz de değişebilir. Bu, serbest gazeteci Henrietta'nın da deneyimlediği bir durum.Henrietta "Eğer kendimi harika, komik, rahat tavırlı partnerime sinirlenmek isterken bulursam, büyük ihtimalle kahvemi içmemişimdir, yemek yememişimdir veya luteal fazdayımdır" diyor. Bu durum arkadaşlıklarını da etkiliyor. "Arkadaşlarımla ilgili olarak ya çok fazla şey paylaşıyorum ve pişman oluyorum ya da kendimi onlardan soyutluyorum ve yine pişman oluyorum."'Umutsuzluk ve keder'

Henrietta, luteal faz sırasında sık sık "umutsuzluk ve sıkıntı" hissi yaşadığını söylüyor.Bulanık görme, konuşmalarda temel kelimeleri hatırlamakta zorlanma ve odaklanma güçlüğü gibi belirtilerin de iş yerinde utanç verici hale gelebildiğini söylüyor.Konu hakkında daha fazla farkındalık olmasını diliyor: "Hormonların kadın sağlığı ve refahını nasıl ve neden etkilediği konusunda hala yaygın yanlış anlamalar var."Newson, luteal fazın kadınların kolayca "atlatabileceği" bir şey olmadığını vurguluyor. Kadınların sıklıkla semptomlarının normal olduğu veya aşırı duygusal oldukları konusunda yanlış şekilde yönlendirildiklerini söylüyor.

Bir işletme sahibi ve iki çocuk annesi olan 36 yaşındaki Charlotte Dodds, şişkinlik, yüzünde sivilceler ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerin insanlar tarafından "sadece adet öncesi sendromu" olarak geçiştirilebildiğini söylüyor. Bu durum, özellikle müşterilerle çalışırken özgüvenine "büyük bir darbe" vurabiliyor. O, insanların evden pastacılık işletmeleri kurmalarına yardımcı olan Baking Bosses adlı bir iş topluluğu yönetiyor."Benim gibi serbest meslek sahibiyseniz, hormonlarınız değişiyor diye planlarınızı öylece iptal edemezsiniz."Luteal faz semptomlarıyla nasıl başa çıkılır?Elena, adet döngüleri hakkında daha fazla eğitim ve tartışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kendisi de luteal fazı ancak 24 yaşında sosyal medya aracılığıyla öğrendi.O'Neill, kadınların vücutlarının nasıl işlediğine dair temel konularda çok az eğitim aldığını söylüyor.Öyle ki birçok kadın yardım almak için TikTok'a yöneliyor. Bir videoda genç bir kadın şöyle soruyor: "Hanımlar, luteal fazda kendinizi daha iyi hissetmek için ne yapıyorsunuz? Gerçekten artık dayanamıyorum."Binlerce yorum var. Bir takipçi "Bol kıyafetler giyin ve aynadan uzak durun" derken bir diğeri "Çikolata yiyin" diyor. Bir başkası luteal fazın kendisini "kocasından uzaklaştırdığını" yazarken bir diğeri ise "bir şişe şarap eşliğinde" televizyon izleyerek bu durumla başa çıktığını söylüyor.Ancak bu tavsiye aslında zararlı olabilir. Peki kadınların luteal faz semptomlarıyla başa çıkmalarına ne yardımcı olabilir?Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .