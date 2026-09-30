Malatya'da ASELSAN OED cihazları 3 noktada hizmete girdi, 112 'çekinmeyin' dedi - Son Dakika
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Malatya'da ASELSAN OED cihazları 3 noktada hizmete girdi, 112 'çekinmeyin' dedi

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Malatya\'da ASELSAN OED cihazları 3 noktada hizmete girdi, 112 \'çekinmeyin\' dedi
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Malatya'da ani kalp durmalarına müdahale için ASELSAN üretimi OED cihazları 3 noktada hizmete girdi. 112 görevlisi, cihazın kalp ritmini analiz edip gerekmedikçe şoklamadığını, vatandaşların kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini söyledi.

Malatya'da ani kalp durmalarına hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, kentin 3 farklı noktasında vatandaşların kullanımına sunuldu.

Malatya'da ani kalp durmalarında müdahale süresini kısaltmak amacıyla, ambulans ekipleri ulaşıncaya kadar vatandaşların kullanabileceği OED cihazları kentin yoğun kullanılan 3 farklı noktasına yerleştirildi.

Malatya 112 İl Ambulans Servisi Sağlık Hizmetleri görevlisi Sunay Erdoğan, cihazların ani kalp durmalarında kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine karar verdiğini söyledi. Cihazın açıldığı andan itibaren sesli komutlar ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıyı yönlendirdiğini belirten Erdoğan, vatandaşların cihazı kullanmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.Cihazın yalnızca gerekli durumlarda şok uyguladığını kaydeden Erdoğan, "Cihaz kalp ritmini analiz ederek şok gerekip gerekmediğine kendisi karar verir. 'Bana zarar verir mi, hastaya zarar verir mi' diye bir endişe olmasın. Cihaz şok gerekmedikçe şoklama yapmaz" diye konuştu.

OED cihazlarının insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalara yerleştirildiğini kaydeden Erdoğan, cihazların 100. Yıl Kent Parkı, Hürriyet Parkı ve Valilik Binası yanındaki otobüs durağında hizmete sunulduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
TeknolojiAselsanMalatyaSağlıkSon Dakika

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