Malatya'da Gebe Okulu eğitimiyle 4 anne adayı sezaryen planını değiştirdi. - Son Dakika
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Malatya'da Gebe Okulu eğitimiyle 4 anne adayı sezaryen planını değiştirdi.

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Malatya\'da Gebe Okulu eğitimiyle 4 anne adayı sezaryen planını değiştirdi.
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Malatya'da Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Gebe Okulu eğitimleriyle anne adaylarının doğum korku ve kaygıları azalırken, başlangıçta sezaryen planlayan 4 anne adayı normal doğumu tercih etti. Eğitimlerle anne adaylarının bilinçli gebelik süreci geçirmesi amaçlanıyor.

Malatya'da Gebe Okulu eğitimlerine katılan anne adaylarının doğuma ilişkin korku ve kaygıları azalırken, başlangıçta sezaryen doğum planlayan 4 anne adayı normal doğumu tercih etti.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezlerinde anne adaylarına yönelik Gebe Okulu eğitimleri devam ediyor. Gebelik ve doğum sürecine ilişkin uygulamalı ve birebir eğitimlerin verildiği merkezlerde, anne adaylarının doğuma ilişkin bilgi sahibi olmaları, kaygılarının azaltılması ve bilinçli bir gebelik süreci geçirmeleri amaçlanıyor.

Gebe Okulu eğitimlerinden yararlanan Sümeyye Çavuş, diyabet hastası olmasına rağmen iki doğumunu da normal gerçekleştirdiğini belirterek, sağlık çalışanlarının desteğinin doğum sürecinde kendisine güven verdiğini söyledi. Doğum öncesinde özellikle doğum yaklaştıkça korku ve endişelerin artabildiğini ifade eden Çavuş, "Normal doğum en güzeli. Diyabet hastası olmama rağmen ebelerimizin ve doktorlarımızın desteğiyle iki doğumumu da normal şekilde yaptım. Kadınlar doğum konusunda panikleyebiliyor. Özellikle doğum yaklaşınca korkular artabiliyor. Ancak ebelerin ve doktorların anne adayının yanında olduğunu bilmesi insanı rahatlatıyor. Anne adaylarına doğru bilgi verildiğinde ve destek olduklarında doğuma daha rahat hazırlanabiliyorlar" dedi.

Çavuş, Gebe Okulu sayesinde doğum sürecine daha bilinçli hazırlandığını belirterek, anne adaylarının eğitimlerden faydalanmasının önemli olduğunu söyledi. Baba Volkan Çavuş ise Gebe Okulu'nda aldıkları eğitimlerin yalnızca doğum anına değil, doğum sonrasındaki sürece de hazırlanmalarına katkı sunduğunu ifade etti. Altı günlük bebeklerinin normal doğumla dünyaya geldiğini aktaran Çavuş, "Gebe Okulu'nda bize verilen bilgiler ve yapılan yönlendirmeler çok faydalı oldu. Doğum öncesinde neyle karşılaşacağımızı daha iyi öğrendik. Sezaryen sonuçta bir ameliyat ve kendine göre riskleri bulunuyor. Normal doğum sonrasında annenin toparlanmasının daha hızlı olduğunu gördük. Ayrıca anne ile bebeğin doğumdan hemen sonra kurduğu bağın da çok özel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Gebe Okulu eğitimlerinin anne adaylarının doğuma ilişkin soru işaretlerini gidermede önemli olduğunu belirten Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Küçük de eğitimlerde anne adaylarına doğum süreci hakkında ayrıntılı bilgiler verdiklerini söyledi. Küçük, "Anne adaylarımızın doğumla ilgili korku ve kaygılarını azaltmak, kendilerine olan güvenlerini artırmak amacıyla Kadın Doğum Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki Gebe Okullarında gebelerimizi bilinçlendiriyoruz. Gebelerimizin yanında olmamız kendilerine olan güvenlerini artırıyor" şeklinde konuştu.

Gebe Okulu'nda maketler üzerinden uygulamalı eğitimler verildiğini ve anne adaylarının birebir takip edildiğini aktaran Küçük, doğum şeklinin hekim tarafından belirlendiğini belirterek, gerekli tıbbi durumlarda sezaryenin uygulanmasının gerekli olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
MalatyaSağlıkKadınSon Dakika

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