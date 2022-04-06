Malatya'daki laboratuvar kemik iliği naklinde 100 kanser hastasına umut oldu - Son Dakika

Organ ve kemik iliği nakli öncesi her yıl yaklaşık 11 bin kişinin testinin analiz edildiği İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Doku Tipleme Laboratuvarı, 2021'de 100 kan kanseri hastasına umut oldu.

Kemik iliği naklinde düşük ve yüksek çözünürlüklü doku grubu uyumu testi olan HLA, nakil öncesi ve sonrasında naklin tutup tutmadığına bakılan kimerizm ve kalıntı kanser hastalığı testi MRD'nin çalışıldığı Malatya'daki Doku Tipleme Laboratuvarında, aile içi doku uygunluğu taramasının yüksek teknolojiyle yapılabilmesini sağlayan NGS cihazı da bulunuyor.

Hastanenin Kök Hücre ve Aferez Ünitesi ile Doku Tipleme Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, AA muhabirine, laboratuvarın 2013'ten bu yana Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olarak hizmete verdiğini söyledi.

Kayseri'nin doğusundaki tüm kamu ve üniversite hastanelerinin doku tipleme testlerinin laboratuvarlarında yapıldığını belirten Erkurt, "Laboratuvarda her yıl yaklaşık 11 bin test yapılmaktadır ve bu oran Türkiye'deki en büyük laboratuvarlardan birini teşkil etmektedir. Bu testlerin yaklaşık 6 bini organ nakli, 5 bini de kemik iliği nakli için yapılmaktadır." dedi.

Prof. Dr. Erkurt, 2021'de hastanelerinde 277 kemik iliği nakli yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doku Tipleme Laboratuvarımız, kemik iliği naklinin mutfağını oluşturuyor. Geçen yıl burada 100 hastamıza çalıştığımız testler uyumlu çıktı. Merkezimiz kendi kendine yeten bir merkez. Kendi hastalarımızın ve donörlerimizin testlerini çalışıyor ve nakil için uyumlu donörlerimizi kendi laboratuvarımızda bulabiliyoruz. Kimseye bir bağımlılığımız yok. Türkiye'de nakil yapan birçok merkez özel laboratuvarlarda doku tiplemelerini çalıştırıyor. Alıcı ile verici arasındaki uyumu özel laboratuvarda tespit ettirip oradan nakil yapıyor ama biz kendi laboratuvarımızda bu uyumu sağlayacak testi, doku tipleme testini yaparak kendi hastamızı ve vericimizi bulabiliyoruz, kendi hastamıza nakil yapacağımız vericimizi bulabiliyoruz. Bu büyük bir güç."

"Uyumlu kemik iliği bulduk demenin mutluluğu tarif edilemez"

Kanser hastalarına, kardeşi ya da bir yakını ile testlerinin uyumlu çıktığını söylemenin mutluluğunun tarif edilemez olduğunu dile getiren Erkurt, şunları kaydetti:

"Bu, çok güzel bir duygu. 'Kardeşten uyumlu donör bulunamadı ve TÜRKÖK'e başvuruldu' bunları çok duyuyoruz. Tabii TÜRKÖK de kardeşten uyumlu bulunamadığında yurt içi kayıtlı donörlerden kemik iliği bulmaya yarayan bir kuruluş ama biz çoğu hastamızda TÜRKÖK'e ihtiyaç duymadan kendimiz bulabiliyoruz bu laboratuvar sayesinde. Bu da bir hastaya, karşınızda oturan anne babaya, çocuğu hasta olan bir aileye 'sizin çoğunuza kardeşinden uyumlu kemik iliği bulduk' demenin zevki tarif edilemez. Bu hem doktor açısından hem de hasta yakını açısından çok güzel. Çünkü bu hastalığın, kan kanserinin tek çözüm yolu kemik iliği nakli ve onu çözecek bir tedaviyi bizim bulduğumuzu söylemek, bu paha biçilemez bir durum."