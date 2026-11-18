Antalya'da düzenlenen COP31'deki 'İklim Dostu İlaç Politikaları: İlaç Geliştirmeden Akılcı Kullanıma' panelinde konuşan Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Simten Malhan, bebeklerin RSV'ye karşı korunmasının sağlık hizmetlerinin karbon ayak izini nasıl azaltabileceğini anlattı.

COP31 kapsamında 16 Kasım'da Sağlık Bakanlığı Pavilyonu'nda düzenlenen 'İklim Dostu İlaç Politikaları: İlaç Geliştirmeden Akılcı Kullanıma' başlıklı panelde koruyucu sağlık hizmetleri ile iklim hedefleri arasındaki ilişki ele alındı. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü'nden Umut Ağyüz'ün yönettiği panele Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Simten Malhan ile Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mutlu Aytemir konuşmacı olarak katıldı. Oturumda RSV'nin Türkiye'de bebekler, aileler ve sağlık sistemi üzerindeki yükünü anlatan Malhan, bebeklerin RSV'ye karşı korunmasının hastane ve yoğun bakım yatışlarını önleyerek sağlık, hizmetlerinin karbon ayak izini ne ölçüde azaltabileceğini inceleyen araştırmanın bulgularını paylaştı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 113 bin bebek RSV nedeniyle hastaneye yatıyor

Son derece yaygın, bulaşıcı ve mevsimsel bir virüs olan RSV bebeklerde bronşiolit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastane yatışlarının önde gelen nedenidir. Prof. Dr. Malhan'ın sunumunda yer verdiği Başkent Üniversitesi'nin 'RSV Ekonomik hastalık Yükü' raporuna göre, Türkiye'de her yıl yaklaşık 113 bin bebek RSV nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Rapor, 0-5 yaş grubunda hastalığın yıllık toplam ekonomik yükünü 34,7 milyar TL olarak tahmin ediyor. Bu tutarın 10,7 milyar TL'sini doğrudan maliyetler oluşturuyor.

Emisyonlardaki en büyük düşüş, hastane ve yoğun bakım yatışlarının önlenmesiyle sağlanabilir

Prof. Dr. Malhan'ın da yer aldığı araştırma ekibi, Türkiye'de yaklaşık 815 bin bebeği kapsayan iki senaryoyu karşılaştırdı. İlk senaryoda yalnızca yüksek riskli bebeklere kısa etkili antikor uygulanırken ikinci senaryoda bebeklerin yüzde 92'sinin yenilikçi çözümler ile korunması esas alındı. Araştırmacılar her iki senaryoda da hekim başvurularını, hastane ve yoğun bakım yatışlarını, ailelerin sağlık kuruluşlarına ulaşımını ve bağışıklamanın kendi karbon ayak izini birlikte değerlendirdi.

RSV bağışıklamasıyla Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkı

Türkiye'de RSV'nin 0-5 yaş grubundaki yıllık ekonomik yükünün 34,7 milyar TL olarak tahmin edildiğini belirten Prof. Dr. Malhan çalışmayla ilgili şunları söyledi: "Hastanede geçen her gün aileler için de ek bakım ve ulaşım yükü anlamına geliyor. Tedavi sürecinde yoğun bakım dahil kullanılan tüm kaynakların ve hastaneye yapılan yolculukların bir karbon ayak izi var. Araştırmamıza şu soruyla başladık: Daha fazla bebeği ağır RSV enfeksiyonundan koruyabilirsek sağlık hizmetlerinden kaynaklanan emisyonları ne ölçüde azaltabiliriz? Türkiye için geliştirdiğimiz modelde en büyük farkı hastane ve yoğun bakım yatışlarının önlenmesinin oluşturabileceğini gördük. Modelimize göre, bebeklerin yüzde 92'sine yenilikçi bağışıklama çözümlerine ulaşılması halinde, bağışıklamanın kendi karbon ayak izi de hesaba katıldığında, RSV'ye bağlı sağlık hizmetlerinden kaynaklanan yıllık sera gazı emisyonları yüzde 71,5 azalabilir. Bu, yılda yaklaşık 30 bin 100 ton karbondioksit eşdeğeri net emisyon azalması anlamına geliyor. Söz konusu kazanım, İstanbul ile New York arasında yaklaşık 30 bin gidiş-dönüş uçuşun oluşturduğu emisyona eşdeğer. Bebekleri RSV'ye karşı koruyarak daha az ailenin hastane süreci yaşamasını sağlayabilir, tedavi maliyetlerini azaltabiliriz. Çalışmamız, bebek sağlığına yapılan bu yatırımın Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine de ölçülebilir bir katkı sunabileceğini gösteriyor."

Prof. Dr. Malhan sözlerini şöyle tamamladı: " Türkiye için geliştirilen model, yenilikçi RSV bağışıklama yöntemleri ile daha fazla bebeğin RSV'ye karşı korunmasının hem halk sağlığı hem de çevre açısından sağlayabileceği kazanımları ortaya koyuyor. RSV nedeniyle hastanede tedaviye ihtiyaç duyan bebek sayısı azaldıkça ailelerin bakım yükü hafifleyebilir, tedavi maliyetleri düşebilir. Çalışma, önlenebilecek hastane yatışları ve sağlık kuruluşlarına yapılan yolculuklar üzerinden, bağışıklamanın sağlık hizmetlerinin karbon ayak izini azaltmaya katkısının da ölçülebileceğini gösteriyor."