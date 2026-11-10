Manisa'da Abalı ailesi, Hafsa Sultan'da iki bölüme cihaz bağışladı - Son Dakika
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Manisa'da Abalı ailesi, Hafsa Sultan'da iki bölüme cihaz bağışladı

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Manisa\'da Abalı ailesi, Hafsa Sultan\'da iki bölüme cihaz bağışladı
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Manisalı hayırsever Fadime ve İbrahim Abalı çifti, yakınlarının tedavi gördüğü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinin fizik tedavi ve göğüs hastalıkları bölümlerine cihaz ve tıbbi malzeme bağışladı. Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, çifte teşekkür ederek plaket takdim etti.

Manisalı hayırsever Fadime ve İbrahim Abalı çifti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinin iki ayrı anabilim dalına cihaz ve tıbbi malzeme bağışında bulunarak hastalara umut oldu.

Manisalı hayırsever Fadime ve İbrahim Abalı çifti, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalına ultrason cihazı, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Solunumsal Rehabilitasyon Birimine ise çeşitli tıbbi malzemeler bağışladı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, hayırsever çifti makamında ağırlayarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Abalı çiftinin MCBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümünde görev yapan oğulları Prof. Dr. Yüksel Abalı ve aile yakınları da hazır bulundu. Başhekim Topçu, katkılarından dolayı Fadime ve İbrahim Abalı çiftine plaket takdim etti.

Önce misafirhane düşündüler, cihaz bağışladılar

Ziyarette konuşan Prof. Dr. Yüksel Abalı, anne ve babasının hayattayken üniversiteye kalıcı bir katkı sunmak istediklerini belirterek başlangıçta yoğun bakım hastalarının yakınlarının konaklayabileceği bir misafirhane yapmayı düşündüklerini söyledi. Uygun yer bulunamaması üzerine hastanenin ihtiyaçlarına yönelik cihaz ve malzeme desteği sağlamaya karar verdiklerini ifade etti.

Annesinin uzun süre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında tedavi gördüğünü ve burada sunulan hizmetlerden memnun kaldığını anlatan Abalı, bu nedenle ilk bağışı söz konusu bölüme yaptıklarını belirtti. Bölümde ultrason cihazına ihtiyaç duyulduğunun bildirilmesi üzerine cihazı temin ettiklerini kaydetti.

Göğüs hastalıklarına da destek oldular

İkinci bağışın Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına yapıldığını belirten Prof. Dr. Abalı, ailesinin pandemi döneminde COVID-19 geçirdiğini ve hastanenin tedavi sürecinde kendilerine büyük destek verdiğini söyledi.

Babasının da yaklaşık 10 yıl önce akciğer kanseri nedeniyle Hafsa Sultan Hastanesinde ilk tedavisini gördüğünü anlatan Abalı, ailesinin hastaneyle güçlü bir gönül bağı oluştuğunu ifade etti.

Abalı, anne ve babasının sağlıklarında böyle bir katkı sunmak istemesinden mutluluk duyduğunu belirterek, iki ayrı anabilim dalına yapılan bağışlarla hastanenin sağlık hizmetlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA
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