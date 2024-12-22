Manisa\'da Kanseri Yenen Genç Kız Sağlığına Kavuştu

Sağlık

MANİSA'da yaşayan ve tümör nedeniyle uyluk kemiğinin 42 santimetrelik kısmı alınarak yerine protez takılan Belda Yaşar (18), sağlığına kavuştu. Kanseri yenmenin mutluluğunu yaşayan Yaşar, yürümeye başladığını belirterek "Şu an iyileştim, eskisinden daha iyiyim" dedi.

Manisa'da inşaat işçisi Ali Yaşar (45) ve ev hanımı Halime Yaşar'ın 3 çocuklarından en büyüğü Belda, bundan 1,5 yıl önce kalça ağrısı şikayetiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Bölümü'nde alınan biyopsi sonrası Belda'ya kemik kanseri (osteosarkom) teşhisi konuldu. 10 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanan Belda için daha sonra Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi bünyesinde, aralarında profesörlerin de olduğu 12 kişiden oluşan heyetin raporu doğrultusunda operasyon kararı alındı.

6 Aralık'ta yapılan operasyonla 42 santimetrelik uyluk kemiği alınan Belda'ya, protez takıldı. Geçirdiği operasyonun ardından kanseri yenen Belda, ilk adımını attı. Yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu dile getiren Yaşar, "Ağrılarım çoktu, bir yıl boyunca çektim. Uyuyamıyordum. Hastaneye başvurdum ve doktorlarım tedavi yöntemi aradı. Yapılan biyopsi ardından teşhisi koydular. Tedavi yöntemini anlattıktan sonra ameliyat yaptılar. Şu an iyileştim, eskisinden daha iyiyim. İnşallah bir daha kemoterapi almam" ifadelerini kullandı.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Bölümü Doç. Dr. Öğretim Üyesi Koray Tosyalı, "Belda büyük, savaşçı bir hastamız. Yaklaşık 1,5 yıl önce kalça ağrısıyla bize geldiğinde tanıştık. Yapılan tetkiklerde tümör saptadık. Hem kemoterapi hem de radyoterapiyle beraber mümkün olduğu kadar kemikteki tümörün dışarıya yayılımını engellemeye çalıştık. Tabii 1980'li yıllarda bu tarz hastalar kalçanın tamamen amputasyonu dediğimiz kesilmesiyle tedavi ediliyordu. Fakat günümüzde tedavi hem ilaçlar hem de tanı aşamasındaki gelişmelerle, bu tümörler artık koruyucu cerrahilerle çok başarılı sonuçlar veriyor. Biz bu şekilde tamamını tümör kaplayan uyluk kemiğini hiçbir şüpheye mahal vermeden tamamını çıkartıp yerine, protez tedavisini gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 hafta oldu ve hastamız yürümeye başladı. Şu anda tedaviden memnunuz. Umarım bir daha bu hastalıkla bir daha karşılaşmaz. Bu tür hastalarda uzun dönemde vücutta yayılmalar da olabiliyor. Bunların engellenmesi açısından da erken teşhis her zaman çok önemli. Üniversite bazında 12 kişiden oluşan konsey ekibimizle beraber her hafta ortopedik onkoloji ile ilgili gelen hastaların tetkiklerini ve tedavideki başarıyı tartışıyoruz" dedi.

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Onkolojisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Aykan Özgüven de hastanın hem kötü huylu tümörden kurtulmasının hem de bacağını kullanabilecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.