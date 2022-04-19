Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi - Son Dakika
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Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi

19.04.2022 23:08

Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi Manisa'da yürek yakan olay, 20'ye yakın köpeği zehirleyerek öldürdüler Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi'nde 20'ye yakın sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü.

Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi

Manisa'da yürek yakan olay, 20'ye yakın köpeği zehirleyerek öldürdüler

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi'nde 20'ye yakın sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü. Zehirlenme şüphesi olan köpekler ise Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Manisa Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan ortak çalışma sonucunda ilk etapta 13 köpeğin öldüğü, zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 9 köpekten de ölenlerin olduğu öğrenildi.

Jandarma harekete geçti

Bölgede başlatılan geniş çaplı inceleme sonucunda zehirlemede kullanıldığı değerlendirilen gıda ürünlerinden numuneler alındı. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı da olayla ilgili olarak Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem başlattı. Zehirlenme şüphesiyle koruma altına alınan çok sayıda köpek ise Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Merkeze getirilen köpeklere yoğun bir tedavi süreci uygulandığını belirten Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Birol Avcı "Dün gece gelen ihbar üzerine ekiplerimizle birlikte zehirlenme olayının yaşandığı bölgeye gittik. Gittiğimizde bir çok köpeğin zehirlenme nedeniyle öldüğü tespit edildi. Hayatta kalan 5 köpeğimizi hemen merkezimize getirerek yoğun bir tedavi süreci başlattık. Tedavi altına aldığımız köpeklerimizi hayatta tutmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Olayla ilgili çalışmanın geniş çaplı devam ettiği öğrenildi.

(BA-AY-BA-Y)

Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi
Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi
Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi
Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi

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Salihli Belediyesi, Salihli, Manisa, Köpek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Manisa'da köpek katliamı: 20'ye yakın zehirlendi - Son Dakika


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