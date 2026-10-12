Manisa'da meme kanseri farkındalığı için kemoterapi ünitesinde mini konser verildi - Son Dakika
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Manisa'da meme kanseri farkındalığı için kemoterapi ünitesinde mini konser verildi

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Manisa\'da meme kanseri farkındalığı için kemoterapi ünitesinde mini konser verildi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hastalara Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda mini konser verildi. Kemoterapi ünitesindeki etkinlikte hastalar ve sağlık çalışanları alkışlarla eşlik etti, bazı hastalar dans etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen mini konserde, kemoterapi ünitesi bu kez şarkılarla renklendi. Hastalar ve sağlık çalışanları müziğe alkışlarla eşlik ederken, bazı hastalar da yerlerinden kalkıp dans etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet binasında, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Her nota bir umut, her nefes bir şifa" etkinliği gerçekleştirildi. Kanser tedavisi gören hastalara moral ve motivasyon sağlamayı amaçlayan etkinlikte, MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Aybüke Geniş, Arda Sürüm, Batuhan Uyguralp ve Mustafa Karaoluk mini konser verdi.

Hareketli parçaların da seslendirildiği programda hastalar ve hemşireler alkışlarla müziğe eşlik etti. Bazı hastaların sağlık çalışanlarıyla birlikte dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu. Hastalara çay ve pasta ikram edilirken, tedaviler de etkinlik sırasında devam etti.

Günde 100 hastaya kadar ayaktan tedavi uygulanıyor

MCBÜ Tıbbi Onkoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan, ekim ayı boyunca meme kanserine yönelik farkındalık çalışmalarının yanı sıra tedavi gören hastalara yönelik moral etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Onkoloji Ek Hizmet binasındaki ayaktan tedavi ünitesinde günlük 80 ila 100 hastaya günübirlik tedavi uygulandığını belirten Erdoğan, palyatif bakımın da sunulduğu yatan hasta servisinde ise 20 hastaya hizmet verildiğini ifade etti.

Etkinliğin hastalara moral vermeyi amaçladığını belirten Erdoğan, "Bugün de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı olarak 'Her nota bir şifa, her nefes bir umut' başlığıyla bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimiz burada kemoterapi ünitesinde hastalarımıza yaptıkları müziklerle moral veriyorlar ve öğleden sonra da yatan hastalarımıza yönelik yoga ve nefes çalışmaları olacak" dedi.

Meme kanserinde erken tanı uyarısı

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Erdoğan, kadınlara tarama ve muayenelerini ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Erdoğan, "Tüm 25 yaş üstü kadınlara kendi kendine meme muayenelerini ve 40 yaşını geçen tüm kadınlara da mamografi taramalarını hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gülen de meme kanserinin yalnızca ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığını belirterek erken tanının tedavi sürecindeki önemini vurguladı.

Gülen, "Meme kanseri artık ileri yaş bir hastalık olmayıp, erken yaşlarda da görülebiliyor. Burada tabii ki erken tanının önemi çok büyük. Erken tanı konulduğu zaman çok ağır tedavilere gerek kalmadan tedavisi mümkün olabilmekte. Bu kapsamda çok güzel bir etkinlik oldu hastalarımızın da katılımıyla, arkadaşlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Doç. Dr. Atike Pınar Erdoğan tarafından mini konsere katkı sunan MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerine teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: İHA
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