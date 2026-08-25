Manisa\'da Organik Üzüm Denetimleri

Manisa'da organik üzüm üretiminin güvenilirliğinin teyit edilmesi amacıyla 7 ilçede bağlar denetlendi. Üzüm numuneleri pestisit analizi için laboratuvara gönderildi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi" kapsamında, organik üzüm üretimi yapan üreticilere yönelik kontrol ve denetimler devam ediyor.

Proje kapsamında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde organik tarım yapılan bağlarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bağlardan üzüm numuneleri alınarak, ürünlerin organik üretim kriterlerine uygunluğunun ve pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla analize gönderildi.

Organik üzüm ürünlerinden numune alma işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, Manisa genelinde organik tarıma yönelik kontrol ve denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.