Manisa Hastanesi\'nde Robotik Cerrahi Başarısı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay önce hizmete alınan da Vinci X Robotik Cerrahi Sistemi ile üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk cerrahisi branşlarında yaklaşık 30 başarılı ameliyat gerçekleştirildi. Hastane robotik cerrahiyi aktif kullanan Türkiye'deki 10. kamu üniversite hastanesi olurken, Manisa ise bu teknolojiye sahip 12. il oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaklaşık 2 ay önce hizmete alınan ileri teknoloji ürünü da Vinci X Robotik Cerrahi Sistemi, kısa sürede önemli başarılara imza attı. Robotik cerrahi sistemiyle dört farklı branşta yaklaşık 30 hasta başarıyla ameliyat edilirken, hastane Türkiye'de bu teknolojiyi aktif kullanan 10. kamu üniversite hastanesi oldu.

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, robotik cerrahinin daha küçük kesiler, daha az kan kaybı, kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme gibi önemli avantajlar sunduğunu belirterek, Manisa ve çevre illerden gelen hastaların bu yöntemi yoğun ilgiyle tercih etmeye başladığını söyledi. Robotik cerrahi sisteminin yalnızca ürolojiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Topçu, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahisi ile genel cerrahi alanlarında da başarılı operasyonların gerçekleştirildiğini kaydetti. Öğretim üyelerinin sisteme kısa sürede uyum sağladığını vurgulayan Topçu, "Teorik eğitim ve simülasyon süreçlerini başarıyla tamamladık. Beklentimizin üzerinde hasta talebi oluştu. Robotik cerrahiyle ameliyat edilen hastalarımız çok kısa sürede taburcu oluyor. İkinci ayın sonunda yaklaşık 30 başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Hastanemiz adına büyük gurur yaşıyoruz" dedi.

Robotik cerrahinin erken taburculuk, daha az komplikasyon ve hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmesini sağladığını dile getiren Topçu, sistemin tıp eğitimi açısından da önemli katkılar sunduğunu belirtti. Topçu, "Araştırma görevlilerimiz, asistanlarımız ve öğrencilerimiz de bu ileri teknolojiyle eğitim alıyor. Buradan mezun olan hekimler robotik cerrahi konusunda donanımlı olarak görev yapacak" ifadelerini kullandı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ise, robotik cerrahi sisteminin üniversite hastanesi için stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, "Hafsa Sultan Hastanemizde ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle böbrek alma ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve yüksek hassasiyet sağlayan bu teknoloji artık Manisa'nın hizmetinde. Bu yatırım hem sağlık hizmetlerinin niteliğini artırıyor hem de üniversitemizin bilimsel ve teknolojik altyapısını güçlendiriyor. Aynı zamanda tıp fakültemizde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetlerine de önemli katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yaklaşık 2 aylık süreçte ulaşılan başarıyla MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, ileri cerrahi teknolojileri alanında bölgesel referans merkezlerinden biri olma yolunda önemli bir adım daha attı.