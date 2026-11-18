Manisa Şehir Hastanesi'nde, Nutcracker sendromu nedeniyle daha önce iki kez ameliyat geçiren 15 yaşındaki Cennet Bozkurt'a üçüncü operasyonunda farklı bir cerrahi yöntem uygulandı. Tıkanan greftin yerine farklı bir noktadan yeni greft yerleştirilen ameliyat, iki uzman hekimin ortak çalışmasıyla başarıyla tamamlandı.

Manisa Şehir Hastanesi'nde nadir görülen damar hastalıklarından Nutcracker sendromu nedeniyle daha önce iki kez ameliyat geçiren 15 yaşındaki hastaya yönelik zorlu operasyon başarıyla gerçekleştirildi. Manisa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tezcan Bozkurt ile Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Meriç Kutlu tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, önceki ameliyatlarında yerleştirilen grefti tıkanan Cennet Bozkurt'a farklı bir cerrahi yöntemle farklı bir noktadan yeni greft yerleştirildi.

"Nutracker sendromu böbrek kaybına kadar gidebiliyor"

Op. Dr. Tezcan Bozkurt, hastanın daha önce başka bir merkezde iki kez ameliyat olduğunu ve yerleştirilen greftin tıkanması üzerine kendilerine başvurduğunu belirtti. Nutcracker sendromunun nadir görülen bir damar anomalisi olduğunu anlatan Bozkurt, hastalıkta sol böbrek toplardamarının aort ile üst mezenterik arter arasında sıkıştığını söyledi. Bu durumun böbrekten kanın toplardamar yoluyla dönüşünü bozduğunu ifade eden Bozkurt, hastalığın böbrekte kanama ve idrarda protein kaçağına neden olabildiğini, ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliği ve böbrek kaybına kadar gidebildiğini kaydetti. Hastalığın kadınlarda pelvik venöz konjesyona, erkeklerde ise varikosele yol açabildiğini belirten Bozkurt, "Hastamızı değerlendirdiğimizde ameliyatın zor olacağını düşündük. Çünkü aynı bölgede daha önce iki kez ameliyat geçirmişti. Yeni bir greft yerleştirerek böbrek toplardamarındaki basıncı düşürmeyi ve böylece hastamızın şikayetlerinin gerilemesini sağlamayı planladık. Çocuk Cerrahımız Meriç hocamla birlikte hastamızı değerlendirdik ve ameliyatı planladık. Ameliyatı da birlikte gerçekleştirdik" dedi.

Greft için farklı güzergah oluşturuldu

Op. Dr. Meriç Kutlu ise hastanın daha önce iki kez ameliyat geçirmesi nedeniyle yeni greftin farklı bir açı ve noktadan geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ameliyatın kendi sorumluluklarındaki bölümünde kalın bağırsağın damarlarını taşıyan mezenter dokusunu kaldırarak greftin geçeceği alanı hazırladıklarını anlatan Kutlu, "Tezcan hocamın planladığı şekilde greftin geçişini sağladık. Ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon yaşanmadı ve ameliyatı sorunsuz tamamladık" diye konuştu.

15 yaşındaki Cennet Bozkurt, hastalığının ailesindeki böbrek rahatsızlıkları nedeniyle yapılan kontroller sırasında tesadüfen ortaya çıktığını anlattı. Baş ağrısı şikayetiyle nefroloji bölümüne başvurduğunu belirten Cennet, doktorunun ultrason istemesi üzerine Nutcracker sendromunun tespit edildiğini ve ardından Tezcan Bozkurt'a başvurduğunu söyledi. Cennet Bozkurt, "Tezcan Bey ve Meriç Bey bu kez ameliyatı farklı bir yöntemle yaptılar. Ameliyatım başarılı geçti. İkisine de çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cennet'in babası da kızının daha önce iki kez ameliyat geçirdiğini belirterek, Manisa Şehir Hastanesi'ndeki hekimlere teşekkür etti.