Manisa Şehir Hastanesi'nden 6 yaşındaki çocuğa kritik operasyon - Son Dakika
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Sağlık

Manisa Şehir Hastanesi'nden 6 yaşındaki çocuğa kritik operasyon

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Manisa'da omurgasında eğrilik ve bel bölgesi omurilikte gerginlik bulunan 6 yaşındaki çocuk, Manisa Şehir Hastanesinde düzenlenen operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanın omurgasının zamanla düzeleceğini belirtti. Baba Ahmet Kaya ise Manisa Şehir Hastanesi'ne teşekkür ederek, çocuklarının mutlu bir operasyon geçirdiğini ifade etti.

18.07.2024 12:06
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Manisa Şehir Hastanesi'nden 6 yaşındaki çocuğa kritik operasyon

MANİSA - Manisa'da omurgasında eğrilik ve bel bölgesi omurilikte gerginlik bulunan 6 yaşındaki çocuk Manisa Şehir Hastanesinde düzenlenen operasyonla sağlığına kavuştu.

Manisa'da yaşayan 6 yaşındaki Muhammed Ali Kaya, omurgasında eğrilik ve bel bölgesi omurilikte gerginlik nedeniyle hem duruş bozukluğu hem de ayağında içe basma şikayetleri yaşıyordu. Durum üzerine 6 yaşındaki Muhammed Ali Kaya'nın ailesi Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisine başvurarak çocuklarını muayene ettirdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal kemikte anormal kaynama ve buna bağlı omurgada eğrilik, bel bölgesinde omurilikte gergin omurilik sendromu olduğu anlaşılan Muhammed Ali Manisa Şehir Hastanesinde ameliyata alındı. Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Hekimi Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla Muhammed Ali'nin omuriliğindeki sorun giderildi.

Yaşı ilerledikçe omuriliğin normal bir şekilde kaynamaya devam edeceği bilgisini veren Doç. Dr. Ülkün Ünlü Ünsal, "Hastamız Muhammed Ali bize omurgasında eğrilik ve ayaklarında içe basma şikayetiyle geldi. Yapılan tetkiklerinde bir konjeni torakal bölgede bir konjenital skolyoz dediğimiz anormal bir şekilde kemikte kaynama ve buna bağlı omurgada eğrilik, bel bölgesinde omurilikte gergin omurilik dediğimiz tetrakkort sendromu vardı. İki duruma da aynı anda müdahale ederek ayrı kesilerle, aynı seansta ikisini de düzelttik. Gergin omuriliğini de anormal kemik kaynamasını da keserek düzelttik ve rahatlattık. Hastamız büyüdükçe de omurgası düzelecek. Bizler Manisa'da ilklerden sayılabilecek bu ameliyatları yaklaşık 3 yıl önce yapmaya başladık. Muhammed Ali bizim 5. ya da 6. hastamız. Şimdilik her şey yolunda, başarılı bir ameliyat sonrasında takibimize devam edeceğiz. Ameliyat öncesi tetkikleri için hastaları 1 veya 2 gün yatırdıktan sonra ameliyat sonrasında da eğer ekstra bir problem olmazsa 3 veya 4 gün sonra hastaları taburcu ediyoruz. Ameliyatlarda kullandığımız intraoperatif nöromonitörizasyon dediğimiz cihaz bize daha kontrollü ve güvenli bir cerrahi sağlıyor. Bu şekilde planlayarak operasyonları gerçekleştiriyoruz. Muhammed Ali'de de bu şekilde kontrollü ve güvenli bir cerrahi ile başarılı bir ameliyat geçirdik" dedi.

Başarılı gerçekleştirilen operasyon dolayısıyla Manisa Şehir Hastanesi hekim ve personellerine teşekkür eden baba Ahmet Kaya, "Oğlum Muhammed Ali 3 yaşında Bartın Devlet Hastanesi'nde skolyoz tanısıyla teşhis konuldu ve sonrasında birkaç özel hastaneye gittik. Verilen korseler sonucunda bir sonuç alamadık. Sonrasında Manisa Şehir Hastanesi'nde Ülkün hocamız ile buluştuk. Çocuğumuzun boyu hiç uzamadı, sonrasında sağ tarafa yattığını ve ayaklarının içe bastığını fark ettik. Zamanla bu derece tabi ki fazlalaştı Bu durum bizi mutsuz etti. Haliyle çocuğumuzu da arkadaşları içerisinde boyu uzamadığı için çok üzüldü. Bu durum çok rahatsız ettiği için Manisa Devlet hastanesine ki Ülkün hocamız ile tanıştık ve ekibiyle beraber mutlu bir operasyon geçirdik. Çok teşekkür ediyoruz Ülkün hocamıza" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Manisa Şehir Hastanesi'nden 6 yaşındaki çocuğa kritik operasyon - Son Dakika

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