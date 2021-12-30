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Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi - Son Dakika

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi

30.12.2021 14:13

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren vurulmaya başladı Yoğun ilginin olduğu yerli ve milli aşı için vatandaşlar güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren...

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi

TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren vurulmaya başladı

Yoğun ilginin olduğu yerli ve milli aşı için vatandaşlar güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti

MANİSA - TURCOVAC aşısının şehir hastanelerinde bugünden itibaren vurulmaya başlamasıyla Manisa Şehir Hastanesinde ilk gün vatandaşlar aşı olabilmek için adeta hastaneye akın etti. Yoğun ilginin olduğu yerli ve milli aşı için vatandaşlar güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığının korona virüs pandemisinde etkin bir rol oynayacak olan yerli ve milli aşı TURCOVAC aşısının bugünden itibaren şehir hastanelerinde vurulmaya başlayacağını açıklamasının ardından uzun bir zamandır yerli aşıyı bekleyen vatandaşların memnuniyetiyle karşılaştı. Manisa Şehir Hastanesinde öğlene kadar 150 vatandaşın yerli aşı olmak için randevu aldığı öğrenilirken aşı olmaya gelen vatandaşlar ise büyük bir gurur duyduklarını ve bundan sonraki aşılarını TURCOVAC olacaklarını söyledi.

TURCOVAC aşısı olan Sercan Gaberli isimli genç, "Türkiye kendi aşısını çıkardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ediyorum. Memnunuz. Allah yolumuzu daha çok açık etsin. Tüm dünyaya yayılmasını bekliyoruz. Bütün halkımızın duyarlı olarak yerli aşıyı vurdurmasını istiyoruz." dedi.

Türk malı olduğu için 4. doz aşısında TURCOVAC'ı seçtiğini kaydeden Mustafa Bekar, "Türk malı olduğu için mutluyum. Yabancıya bağlı olmayalım. Türk malı olduğu ve güvendiğim için oldum. Ben 4. doz aşımı oldum. Herkes aşı konusunda duyarlı olsun. Bu Covid aşı olmayanlarda dolaşıyor." diye konuşurken eşi Fatma Bekar da, "3 tane Çin aşısı oldum bir tane de Türk aşısı olacağım. Herkese tavsiye ederim. Türk aşısına güveniyorum. Önceden çıksaydı Türk aşısı yaptırırdım hepsini"

Türk aşısını seçen isimlerden biri olan İsmail Seveger, "Çok memnunum en azından kendi milli aşımız. Gurur verici bir olay. Şükür 3. doz aşımı kendi aşımızdan yaptırdık." derken, Gültekin Gülmez isimli vatandaş da, "Daha önce aşı yaptırdım. 3. doz aşımı kendi milli aşımızdan yaptırmak istedim. Mutluyum." ifadelerini kullandı.

Manisa'da yaşayan ve 32 yaşında olan Mehmet Sena Çil isimli vatandaş ise şunları söyledi: "Sonuna kadar güveniyorum aşımıza, yerli ve milli. Yapmışsa Türkiye'miz yapmıştır. Sonuna kadar güveniyorum. 4. doz vurulacaksa onu da Türk aşısı yaptırırım."

Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi
Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi
Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi

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Koronavirüs, Manisa, Milli, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Manisalılar TURCOVAC aşısı olabilmek için sıraya girdi - Son Dakika


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