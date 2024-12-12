Mardin'de Gebe Okulu ile Sağlıklı Nesiller

Sağlık

Mardin'de gebe okulu bilinçli anneler sağlıklı nesiller sloganıyla eğitim veriyor

MARDİN - Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren gebe okulu, anne adayları ve yeni doğum yapmış annelere yönelik uzman ekipler tarafından sürdürülen eğitimlerle önemli bir hizmet sunuyor.

Gebe okulunun amacının, tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemleri ile ilgili bilgilendirmek, anne adaylarını doğuma hazırlamak, bilinçlendirmek ve doğum korkularını gidermek olduğu belirtildi. Gebelik süreci ve doğum öncesi hazırlıklar için anne adaylarına sağlanan rehberlik, ailelerin daha sağlıklı bir doğum süreci geçirmelerine yardımcı oluyor. Doğum öncesinde gebe okulunda eğitim alıp normal doğum sürecini atlattıktan sonra bebeği ve eşiyle okulu ziyaret eden Fatma Güvenç, ikinci çocuğu için gebe okuluna başvurduğu söyleyen Güvenç, gebe okulunda aldığı eğitimlerin doğum sürecini çok daha sağlıklı ve verimli kıldığını söyledi. Güvenç, "İlk çocuğumda bu eğitimlere katılmamıştım ama ikinci çocuğum için eğitim almaya karar verdim. Eğitimler çok yardımcı oldu ve memnun kaldım. Gebelik sürecim de çok güzel geçti. Herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yeşil, 6 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 'Anne Dostu Hastane' unvanını alan hastanelerinin anne adaylarına sunduğu eğitimlerle gurur duyduğunu ifade etti. Yeşil, "Gebe okulu, anne ve baba adaylarının doğum sürecine sağlıkla ve uygun bir zeminde hazırlanmalarını sağlayan bir uygulama olarak tamamen ücretsiz hizmet veriyor. Hastanede, uzman fizyoterapist, diyetisyen, ebe ve hekimlerin oluşturduğu bir ekip, anne ve baba adaylarına doğum öncesi eğitim vermek için sürekli olarak aktif bir şekilde çalışıyor" şeklinde konuştu.

Geçen yıl 2 bin 500 anne adayı sertifika alırken, bu yıl sayının 3 bine yaklaşmasının beklendiğini belirten Yeşil, "Eğitimlere katılımın daha da artmasını ve daha fazla anne adayının faydalanmasını istiyoruz. Anne adaylarının eğitim süreçlerine katılımı, hem fizyolojik hem de metabolik olarak daha sağlıklı bir doğum süreci için oldukça önemlidir. Bizimle birlikte ebelerimiz, hekimlerimiz, fizyoterapistlerimiz ve diyetisyenlerimizle bu süreçte yer alacak tüm aileleri bekliyoruz" diye konuştu.