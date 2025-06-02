Mardin'de Tedavi Altına Alınan Sokak Köpeği - Son Dakika
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Sağlık

Mardin'de Tedavi Altına Alınan Sokak Köpeği

02.06.2025 12:43
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, telef olmak üzere bulunan bir sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine yapılan ihbar sonucu köpek, rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Mardin'de telef olmak üzere bulunan köpek tedavi altına alındı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde telef olmak üzere bulunan sokak köpeği, belediye ekipleri tarafından alınarak rehabilitasyon merkezine götürülüp tedavi altına alındı.

İlçede vatandaşlardan Mehmet Aris, Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerindeki bir apartmanın bodrum katından kötü bir koku geldiğini fark etti. Ariş, kokuyu takip ederek indiği bodrum katında gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Bodrum katında bir sokak köpeğinin bir deri bir kemik halde can çekiştiğini gören Ariş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ekipleri köpeği alıp hayvan hastanesine götürdü.

Aris, gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü belirterek, "Şu can dostumuzu şu halde gördük. İçimiz el vermedi. Belediyeyi aradık. Birazdan gelip götürecekler. Hayvancağız burada can çekişiyor. Bir deri bir kemik kalmış. Bu hayvanı nasıl bu şekilde bırakmışlar, nasıl böyle terk edilmiş. İçler acısı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mardin'de Tedavi Altına Alınan Sokak Köpeği - Son Dakika

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