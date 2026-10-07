Marmaris Devlet Hastanesi\'nde 93 yaşındaki hasta katarakt ameliyatıyla iyileşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 93 yaşındaki hasta, katarakt operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Marmaris Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde görevli uzman ekip tarafından ameliyat edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Operasyonun ardından Marmaris Devlet Hastanesi yönetimi ve ameliyatı gerçekleştiren göz hastalıkları hekimi, hastayı yatağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastaneden yapılan değerlendirmede, gelişmiş cerrahi yöntemlerle yapılan operasyonun, göz sağlığında ileri yaşın tek başına bir engel teşkil etmediğini ve katarakt cerrahisinin uygun hastalarda güvenle uygulanabileceğini gösterdiği ifade edildi.