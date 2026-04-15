Marmaris\'te Anne ve Bebek Dostu Hastane

15.04.2026 13:27
Marmaris Devlet Hastanesi, modern kadın doğum servisi ile anne-bebek sağlığını öncelikli hedef alıyor.

Muğla'da "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu Hastane" unvanlarına sahip Marmaris Devlet Hastanesi, modern imkanlarla donatılan kadın doğum servisiyle bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuzhan Şamil Erciyes, yaptığı açıklamada, anne ve bebek sağlığını merkeze alan bir hizmet anlayışını benimsediklerini söyledi.

Gebelik sürecinden doğuma, emzirmeden bebek bakımına kadar her aşamada ailelerin yanında olduklarını dile getiren Erciyes, "Uzman ekiplerimiz eşliğinde sunduğumuz güvenli doğum ortamı ve emzirme danışmanlığı gibi uygulamalarla bebeklerimizin hayata en sağlıklı başlangıcı yapmalarını hedefliyoruz. Anne ve bebek sağlığını önceliğimiz olarak görüyor, bu özel yolculukta ailelerimize rehberlik ediyoruz." dedi.

"Güçlü anneler, sağlıklı gelecek"

Başhekim Erciyes, sağlıklı bir geleceğin güçlü anneler ve sağlıklı bebeklerle mümkün olduğuna inandıklarını belirterek, emzirme danışmanlığı hizmetiyle doğum sonrası sürecin de titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Marmaris Devlet Hastanesi, modern tıbbi donanımı ve "dost hastane" kriterlerine uygun hizmet anlayışıyla bölgedeki anne adayları için güvenli ve konforlu bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.

Kaynak: AA

