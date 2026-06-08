Marmaris\'te Palyatif Bakım Kapasitesi Üç Katına Çıkacak

Marmaris'te sağlık hizmetleri altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir iş birliği hayata geçirildi. Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Marmaris Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Palyatif Bakım Merkezi'nin yatak kapasitesi üç katına çıkarılarak 31'e yükseltilecek.

Marmaris Ticaret Odası tarafından sağlanacak destekle merkeze tam donanımlı 11 yeni oda kazandırılacak. Toplam 21 yeni yatakla hizmet verecek bu odaların tüm tıbbi cihaz, teknik ekipman, hasta yatağı ve tefrişat ihtiyaçları MTO tarafından karşılanacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından merkez, "Marmaris Ticaret Odası Palyatif Bakım Merkezi" adıyla hizmet verecek.

Protokol, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ile Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oğuzhan Şamil Erciyes tarafından imzalanırken, MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Erdoğan Kocayiğit, İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Yetkilisi Kezban Öztürk de görüşmede yer aldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında hizmete açılan Marmaris Devlet Hastanesi bünyesinde halen 10 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren Palyatif Bakım Merkezi'nin genişletilmesiyle birlikte; uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyan, yaşam kalitesi ciddi ölçüde etkilenmiş, hareket kısıtlılığı bulunan ve özel bakım ihtiyacı olan hastalara daha kapsamlı hizmet sunulması hedefleniyor. Hastanenin toplam yatak kapasitesinin de 200'e ulaşmasıyla birlikte, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, sağlık alanındaki yatırımların toplumsal fayda açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Marmaris'in sadece ekonomik ve turistik gelişimine değil, sosyal yaşamına ve sağlık altyapısına da katkı sağlamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Palyatif bakım merkezinin kapasitesinin artırılmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet almasına destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu kıymetli iş birliğinin Marmaris'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oğuzhan Şamil Erciyes ise şunları ekledi; "Bilindiği üzere Palyatif bakım hizmetleri, özellikle yaşlı nüfusun giderek arttığı günümüzde hepimiz için elzem hale gelmektedir. Kronik hastalığı ve ağrıları bulunan, uzun süreli tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için bu hizmetler tabiri caizse devletimizin vefasıdır. Hepimiz biliyoruz ki bugün veya yarın her birimizin yakınları bu tür sağlık hizmetine ihtiyaç duyabilir. Marmaris Ticaret Odamızın kıymetli destekleriyle kurulacak 21 yataklı yeni palyatif bakım servisi, mevcut 10 yataklı kapasitemize eklenerek toplam 31 yatağa ulaşmamızı sağlayacaktır. Böylece Marmaris Devlet Hastanesi, bölgemizin en büyük palyatif bakım merkezlerinden biri haline gelecek ve uzun süreli bakım ihtiyacı bulunan hastalarımıza daha nitelikli hizmet sunabilecektir. Bu hayırlı katkıları dolayısıyla Marmaris Ticaret Odası Başkanımıza ve tüm üyelerine teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz"

Proje kapsamında oluşturulacak yeni bölümlerin en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınması planlanırken, merkezin artan kapasitesiyle Marmaris ve çevresindeki ihtiyaç sahibi hastalara daha güçlü ve nitelikli sağlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. - MUĞLA