Üye Girişi
"Mavi" kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika

"Mavi" kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı

14.01.2022 11:17
"Mavi" kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en fazla azalan iller arasında yer alan Karabük'te vaka sayısının artması üzerine vatandaşlara, Omicron varyantına karşı tedbirlere uyma ve hatırlatma dozu çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 25-31 Aralık 2021'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı en fazla azalan iller arasında yer alan Karabük'te vaka sayısının artması üzerine vatandaşlara, Omicron varyantına karşı tedbirlere uyma ve hatırlatma dozu çağrısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayında günlük ortalama vaka sayısının 60'lara indiğini, yılbaşından itibaren ise kentte vaka sayılarında artış görüldüğüne işaret etti.

Sarı, "Muhtemelen Omicron varyantının yayılmasıyla ilimizde de vaka sayısı aralık ayına göre bir anda 2 katına kadar yükselmiş durumda." dedi.

"Birinci doz aşılamada ilimiz yüzde 85'in üzerinde"

Sarı, kent genelinde aşılama faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Elbette aşının ilimize ilk geldiği dönemki kadar hızlı bir aşılama maalesef yapamıyoruz ancak, mobil aşılama faaliyetlerinde ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Birinci doz aşılamada ilimiz yüzde 85'in üzerinde bir orana ulaştı. İkinci doz aşıda ise yüzde 80'e yaklaşmış durumdayız. Üçüncü doz aşılamada da yüzde 35 dolaylarında seyrediyor aşı oranımız. Dördüncü doz aşılamaya da başladık. O da yüzde 8'ler civarında."

Özellikle hastaneye en çok yatışın olduğu 60 yaş üstü kişilerle ilgili aşılama faaliyetlerine özel çaba gösterdiklerini dile getiren Sarı, 60 yaş üstü aşılamada 1. ve 2. dozda oranın yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydetti.

Sarı, 60 yaş üstü vatandaşların özellikle hastaneye yatışının daha fazla olduğuna yineleyerek, "Yoğun bakıma giren hasta grubunun en çok 60 yaş üstünde görülmesi nedeniyle bu yaş grubunun hatırlatma dozlarını çok önemsiyoruz. Bu vatandaşlarımıza hatırlatma dozlarının mutlaka olmalarını öneriyoruz. Müdürlük olarak 60 yaş üstü vatandaşlarımızın hatırlama dozu vakti gelenleri arayarak aşıya davet ediyoruz. Gelemeyecek durumda olanların da evlerine giderek aşılarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir vaka artışı var"

Omicron varyantının ülke genelinde yayıldığını düşündüğünü belirten Sarı, Karabük'te de varyantın görülmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Sarı, kentte ocak ayından itibaren görülen vaka artışını da buna bağladıklarını dile getirerek, sözlerini, "Ciddi bir vaka artışı var. Özellikle 25 yaş altındaki kişilerde vaka sayısında önemli bir artış gözlemliyoruz. Konunun ciddiye alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın hastalığın hafif atlatıldığı yönündeki algıya kapılmamalarını özellikle istirham ediyorum. Dikkatli olmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak durumundayız. Hatırlatma dozu gelen vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka olmalarını öneriyorum." diye tamamladı.

YORUMLAR
500

Sağlık Bakanlığı, Omicron, Karabük, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Mavi' kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika


Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı         
09:52
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:19 Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın
11:08 Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz
11:00 Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum
10:47 Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 11:25:31. #1.11#
SON DAKİKA: "Mavi" kategorideki Karabük'te hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement