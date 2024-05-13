Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaz Sezonuna Etkinlikle Giriş Yaptı - Son Dakika
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Sağlık

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaz Sezonuna Etkinlikle Giriş Yaptı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaz Sezonuna Etkinlikle Giriş Yaptı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, kuruluşunun 17. yılını ve yazı kutlamak için düzenlenen etkinlikte çalışanları bir araya getirdi. Etkinlikte, hastanede uzun süredir hizmet veren çalışanlara plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yaz mevsimiyle birlikte yeni umutlar ve heyecanlarla dolu bir döneme girildiğini belirtti ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve insan odaklı yaklaşımı ön planda tutacaklarını vurguladı.

13.05.2024 18:57
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Medical Point Gaziantep Hastanesi, düzenlenen etkinlikle yaz sezonuna giriş yaptı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çalışanlar, hastanenin kuruluşunun 17. yılını ve yazı kutlamak için bir araya geldi.

Pasta kesilen ve mini bir konserin yer aldığı etkinlikte, hastanede 5, 10 ve 15 yıldır kesintisiz hizmet veren çalışanlara plaket takdim edildi.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, yaklaşan yaz mevsimiyle birlikte yeni umutlar ve heyecanlarla dolu bir döneme girdiklerini belirterek, "Bu dönemde, birbirimize olan desteğimizi ve dayanışmamızı daha da pekiştirmenin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve insan odaklı yaklaşımı ön planda tutmaya devam ederek, topluma değer katmaya devam edeceğiz. Yaz mevsiminin getirdiği huzur ve neşeyle birlikte, sağlığınızın da hep zirvede olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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