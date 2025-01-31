Medicana İzmir Hastanesi'ne Hipertansiyon Sertifikası - Son Dakika
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Sağlık

Medicana İzmir Hastanesi'ne Hipertansiyon Sertifikası

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Medicana International İzmir Hastanesi, Avrupa Hipertansiyon Derneği'nden 'Mükemmeliyet Merkezi' sertifikası aldı.

31.01.2025 16:04
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Medicana İzmir Hastanesi, 'Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi' sertifikası aldı

İZMİR - Medicana International İzmir Hastanesi, büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Hipertansiyon Derneği (European Society of Hypertension-ESH) tarafından "Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasını almaya hak kazandı.

Medicana International İzmir Hastanesi, sağlık hizmetlerindeki mükemmeliyet anlayışını bir adım daha ileriye taşımayı başardı. Avrupa Hipertansiyon Derneği (European Society of Hypertension - ESH), bilimsel araştırmalar ve hasta bakımı konusunda küresel ölçekte belirleyici bir rol üstlenerek, hipertansiyon yönetiminde en yüksek standartları belirliyor. Medicana International İzmir Hastanesi de Avrupa Hipertansiyon Derneği tarafından "Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi" sertifikasını almayı başardı. Türkiye'de bu sertifikayı almaya hak kazanan tek hastane olarak, hipertansiyon yönetiminde uluslararası standartlara uygun bir hizmet sunduğunu tescil etmiş oldu. Bu sertifikanın, hastalara sunulan sağlık hizmetinin bilimsel verilerle desteklendiğini, multidisipliner bir yaklaşımla en iyi tedavi yöntemlerin uygulandığını ve hasta güvenliğinin en üst düzeyde tutulduğunu kanıtlayan bir belge olduğu belirtildi.

Prof. Dr. M. Tezer Kutluk: "Türkiye'de bir ilk oldu"

Medicana Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Tezer Kutluk, Hipertansiyon Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Avrupa Hipertansiyon Derneği, birçok Avrupa ülkesinde yer alıyor ama Avrupa ülkeleri dışında da epey yeri var. Türkiye'de ise hiç yoktu. Medicana International İzmir Hastanesi Türkiye için ilk oluyor. O nedenle İzmir ekibinin yöneticilerini ve tüm çalışanlarını kutluyorum. Şimdi 'Mükemmeliyet Merkezi' olmanın anlamı şu: Bir hastanede hasta hizmetini ileriye taşıyabilmek için bilginin toplanması, analiz edilmesi önemli. Bilgiyi ne kadar iyi değerlendirebilirsek kullanabilirsek tüketebilirsek o bizi hasta bakımında da daha ileriye taşıyacaktır. Varoluş sebebimizi gereklerin yerine getirmiş oluyoruz"

Dr. Necip Kozalı: "Haklı bir gurur yaşıyoruz"

Bir ilk imza attıklarını ifade eden Medicana Tıbbi Hizmetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Necip Kozalı, "Avrupa Hipertansiyon Derneği ile birlikte Mükemmeliyet Merkezi'nin belgesi ve görsel sertifikasının sunulması ve burada kazanılmış haklı gururun ve mutluluğun paylaşılması adına bir araya gelmiş bulunuyoruz. Medicana International olarak Tezer Hocamın da bahsettiği üzere şu anda Bosna Hersek ve İngiltere hastaneleri de dahil 19 ayrı lokasyonda hizmet vermekte. Giderek yurt içinde ve yurt dışındaki projelerle ileriye adım atmaya devam ediyoruz. Medicana isminin uluslararası akademik alanda da duyurmak noktasında hekim arkadaşlarımızla birlikte motivasyonumuzun çok yüksek olduğunu gerek yönetim kurulu başkanımız nezdinde gerek yönetim kurulu nezdinde gerekse hastaneler nezdinde olduğunu samimi bir şekilde ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Guido Grassi: "Herkese çok teşekkür ediyorum"

Medicana International İzmir Hastanesinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu dile getiren ESH Eski Başkanı Prof. Guido Grassi, "Avrupa hipertansiyon ekibi olarak hipertansiyona çok büyük önem veriyoruz ve mükemmeliyet merkezlerinin hipertansiyonu tanı ve tedavisindeki standartları yukarıya çıkaracağını düşünüyoruz. Avrupa'da birçok merkez olmasına rağmen Türkiye'de bu ilk merkez olacak. Bizim için burada olmak çok büyük bir durum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Medicana İzmir Hastanesi'ne Hipertansiyon Sertifikası - Son Dakika

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