Mehmet Karakaş: Engellilere Umut Olan Tekniker

23.03.2026 11:16
Ampute edilen bacağıyla engelli bireylere destek olan Mehmet Karakaş, depremlerde uzuv kaybedenlere moral veriyor.

Trafik kazası sonucu sağ bacağı ampute edilen 26 yaşındaki ortez-protez teknikeri Mehmet Karakaş, görev yaptığı Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde depremde uzuv kaybı yaşayan afetzedelerin yeniden ayağa kalkmasına destek oluyor.

Karakaş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 9 yaşındayken sağ bacağının diz altından ampute edilmesi nedeniyle protez kullanmaya başladı.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen eğitimini sürdüren Karakaş, 2021'de İstanbul Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü'nden mezun oldu.

Karakaş, 4 ay önce Fiziksel Engelliler Vakfı aracılığıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesindeki Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde çalışmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan merkezde, afet nedeniyle uzuv kaybı yaşayanların protez süreçlerini yürütüp teknik destek sağlayan Karakaş, deneyimlerinden yola çıkarak danışanlarıyla güçlü empati kuruyor, onlara moral veriyor.

"Hastalar benim de onlar gibi olduğumu görünce seviniyor"

Ortez-protez teknikeri Mehmet Karakaş, AA muhabirine, küçük yaşta engelli kalmasına rağmen hayata sıkı sıkı sarıldığını söyledi.

Kendisi gibi fiziksel engelli bireylere fayda sağlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"İşimi yaparken, yaşadığım durumu insanların da yaşadığını bildiğim için empati kuruyorum. Bunun ne kadar gerekli olduğunu hissedince onlara daha çok fayda sağlamak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bireylerin bir sıkıntısı olduğu zaman 'Ben de bu durumları yaşadım, biraz çabalarsanız bu sıkıntıyı benim gibi aşabilirsiniz' diyorum."

Karakaş, merkeze gelen hastaların kendisinin engelini gördüklerinde daha özgüvenli olduklarını ifade ederek, "Hastalar benim de onlar gibi olduğumu görünce seviniyor, 'Bu doktor benim halimden anlar, zaten o da bu sıkıntıları yaşamış' diyorlar. Doktorum yapmışsa ben de yapabilirim düşüncesine kapılıyorlar. Nitekim de oluyor." dedi.

Valilik, HMKÜ, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nden depremzedelerin ücretsiz yararlandığını dile getiren Karakaş, burada hizmet vermekten mutluluk duyduğunu anlattı.

"Hayata küsmüşken tekrar tutunacak bir dal oldular"

Merkezde tedavi gören 48 yaşındaki Özgür İşçioğlu da 6 Şubat depremlerine merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde yakalandığını söyledi.

İşçioğlu, komşularının evinin, kendi binalarına yıkılması nedeniyle enkaz altında kalan sağ bacağını kaybettiğini ifade etti.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurmanın hayatını değiştirdiğini belirten İşçioğlu, "Hem yürümekte hem de moral ve psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata küsmüşken tekrar tutunacak bir dal oldular. Mehmet Hoca özveriyle çalışıyor, bizi daha iyi anlıyor, düşüncelerimizi ve fiziksel durumumuzu dikkate alarak hareket ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
