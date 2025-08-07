Menemen\'de Mobil Diş Sağlığı Hizmeti

Menemen'de yürütülen "İşimiz Dişleriniz" projesi kapsamında hastaneye gidemeyen vatandaşlara mobil diş sağlığı hizmeti sunuluyor.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekipleri, mobil diş sağlığı aracıyla mahalle mahalle dolaşarak özellikle yaşlı, engelli ve çocuk hastalara yerinde hizmet veriyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 8 mahallede 223 kişi muayene edilirken dolgu, çekim ve diş taşı temizliği gibi toplam 316 işlem gerçekleştirildi. Mobil ortamda tedavisi yapılamayan 141 hasta için ise merkezde randevu oluşturuldu.

Menemen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Nursel Adar, mobil hizmetin ayda ortalama 10 gün sürdüğünü ve ekipte diş hekimi, klinik destek, bilgi işlem, röntgen ve sterilizasyon personellerinin yer aldığını söyledi.

Adar, mobil araçta yapılan tüm işlemlerin bilgi yönetim sisteminde kayıt altına alındığını belirterek, "Bu uygulama vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. Erken tanı ve tedavinin önü açıldı. Vatandaşlarımız verilen hizmetten memnun. Geri dönüşler hem bizi mutlu ediyor hem de daha çok kişiye ulaşmak için motive ediyor." dedi.