Üye Girişi
Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi - Son Dakika

Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi

28.09.2021 13:01
Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi, System.String[]

Kök hücrenin vücudun hemen hemen her noktasında uygulanabilen bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Kök hücrenin vücudun hemen hemen her noktasında uygulanabilen bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Alp Baturalp, "Menisküs tedavilerinden kalça kireçlenmelerine kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarda kök hücre kullanımı ile çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

Birçok hastalığın tedavisinde uygulanan kök hücre ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Alp Baturalp, kök hücrenin insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunduğuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu.

"2017 YILINDAN BU YANA EKLEM SAĞLIĞINDA KULLANILIYOR"

Klinik tecrübeler arttıkça kök hücrenin kullanımı giderek artacak diyen Uzm. Dr. Alp Baturalp, "2017 yılından bu yana eklem sağlığı ve hastalıkları ile ilgili çok sayıda hasta kök hücre tedavilerimizden fayda görmüş ve görmekte. Menisküs tedavilerinden kalça kireçlenmelerine kadar birçok alanda yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki hastalık gruplarında kök hücre kullanımı ile çok başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Bu hastalık grupları; diz eklemlerinin osteoartriti (kireçlenme, kıkırdak hasarı) menisküs yırtıkları ve dejenerasyonu, bağ yaralanmaları ve yırtıkları omuz ekleminin bağ dokusu yaralanmaları, yırtıkları, kireçlenme (kıkırdak hasarı) ve donuk omuz hastalığı, tendon yırtıkları ve tendinitler kalça ekleminin kireçlenmesi ve bağ dokusu hasarları, AVN (avasküler nekroz) denilen femur başının erimesi hastalığıdır" diye konuştu.

"VÜCUDUMUZDA HAZIRDA BULUNAN TEDAVİ YÖNTEMİ"

Kök hücrenin insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunduğunu aktaran Uzm. Dr. Alp Baturalp, "İnsanoğlu iki ayrı cinsiyetten gelen iki farklı kök hücrenin birleşmesi (sperm ve yumurta) ve birleşen bu iki farklı kök hücrenin mucizevi bir şekilde yeni bir kök hücre oluşturması ile dünyaya gelir. Başta tek bir hücre iken ikiye ve ikiden dörde bölünen bu hücreler çoğalıp farklılaşarak insanoğlunu oluştururlar. Bebek büyürken gelişirken yine bu kök hücrelerin sayesinde dokuları, organları büyür ve gelişir. Gelişimimiz durduğunda ise kök hücreler tamir ve yenilenme için vücudumuzun tüm organlarında az miktarda bulunmaya devam ederler. Ama bazı dokularda vücudun yedek askerleri olan bu kök hücreler fazla miktarda depolanmıştır. Bu dokular kemik iliği ve yağ dokularıdır" ifadelerini kullandı.

"VÜCUTTAN ALARAK İHTİYAÇ DUYULAN NOKTAYA UYGULUYORUZ"

Uzm. Dr. Baturalp, insan vücudunda hazır bir tedavi yöntemi olarak bulunan kök hücrenin hasta vücudundan toplanıp konsantre bir şekilde ihtiyaç duyulan bölgeye uygulandığını dile getirdi. Baturalp, "Bilimin ilerlemesi tıptaki yeni buluşlar ve araştırmalar neticesinde bu kök hücreleri bulundukları yerden toplayıp ayrıştırmak, onları konsantre bir şekilde vücudun diğer yerlerinde tedavi edici olarak kullanmak artık mümkün hale gelmiştir. Bu sayede birçok tedavisi mümkün olmayan ya da sınırlı bir tedavi imkanı bulunan hastalıkların tedavileri artık mümkün olabilmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da kök hücreleri artık etkin yaygın ve güvenli bir şekilde kullanmaktayız" açıklamasında bulundu.


Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi

Rehabilitasyon, Bahçelievler, Kök Hücre, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek 13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak 11:57 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı 11:30 Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

Son Dakika Haberleri
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
11:37 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin haberleri
Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu Dünya eski futbolcu Sezer Öztürk'ü konuşuyor! Trafikteki cinayet her yerde manşet oldu         
13:47
ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor         
13:33
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü! İtfaiye eri, kıskançlık krizi sebebiyle tartıştığı eşini boğarak öldürdü!         
11:59
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı         
11:37
4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı 4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
11:14
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 13:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: Menisküs ve kalça kireçlenmelerinde kök hücre tedavisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement