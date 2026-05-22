Mersin'de Irmağa Düşen Kadın Kurtarıldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ırmağa düşen Suriyeli Narin Bozo (30), ekipler tarafından kurtarıldı. Bozo, olay yerine getirilen çekicinin üzerine konulup, duran kalbi burada yapılan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Berdan Irmağı Fahrettin Paşa Vefa Köprüsü civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ırmağa düşen Narin Bozo akıntıyı kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntının sürüklediği noktada genç kadını yakalayıp, sudan çıkardı. Narin Bozo, olay yerine kurtarma ekipleriyle birlikte getirilen çekiciye konuldu. Ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Kadının duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Bozo ardından ambulansla taşınıp, hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),