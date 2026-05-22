Mersin'de Irmağa Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de Irmağa Düşen Kadın Kurtarıldı

22.05.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta ırmağa düşen Suriyeli Narin Bozo, ekiplerce kurtarıldı ve kalbi tekrar çalıştırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde ırmağa düşen Suriyeli Narin Bozo (30), ekipler tarafından kurtarıldı. Bozo, olay yerine getirilen çekicinin üzerine konulup, duran kalbi burada yapılan sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Berdan Irmağı Fahrettin Paşa Vefa Köprüsü civarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ırmağa düşen Narin Bozo akıntıyı kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, akıntının sürüklediği noktada genç kadını yakalayıp, sudan çıkardı. Narin Bozo, olay yerine kurtarma ekipleriyle birlikte getirilen çekiciye konuldu. Ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Kadının duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Bozo ardından ambulansla taşınıp, hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Suriye, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mersin'de Irmağa Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Mutlak butlan’ kararı dünya basınında 'Mutlak butlan' kararı dünya basınında
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
Gazeteci Sinan Burhan’dan CHP’yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek verecek Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek
DEM Parti’den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?

16:40
Ahmet Akın’a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz
Ahmet Akın'a canlı yayında açıkça soruldu: Kılıçdaroğlu ile devam edecek misiniz?
16:05
Fener taraftarından “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ tezahüratı
Fener taraftarından "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" tezahüratı
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde: Diyarbakır’da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz
15:20
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Genel Başkan göreve başladı, merkeze gidecek
14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:37
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 17:21:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Mersin'de Irmağa Düşen Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.