Mersin'de Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Sağlık

Mersin'de Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı

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Mersin Valiliği, Türk Kızılay ile birlikte 5,500 ünite kan toplamak için kampanya başlattı.

09.12.2024 18:09
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Mersin Valiliği kan bağışı kampanyası başlattı

Vali Pehlivan: "Yıl sonu hedefini tutturmamız için en az 5 bin 500 ünite daha kan toplamak istiyoruz"

MERSİN - Mersin Valiliği, Türk Kızılay ile işbirliğiyle kan bağışı kampanyası başlattı. Kan bağışında bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Yıl sonu hedefini tutturmamız için en az 5 bin 500 ünite daha kan toplamak istiyoruz" dedi.

Mersin Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Valilik Hizmet binası bahçesinde düzenlenen kampanya kapsamında, Vali Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere valilik çalışanları, kamu kurum ve kuruluş amir ve personeli kan bağışında bulundu.

Vali Pehlivan, Türk Kızılay'ın hem yurt içinde hem de yurt dışında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi konusunda canla başla mücadele eden, Türkiye'yi, yardımseverliği ile dünyanın dört bir tarafında temsil eden güzide bir kuruluş olduğunu söyledi. Pehlivan, şöyle konuştu:

"En önemli çalışmalarından biri de kan bağışı toplamak, kan tedarik etmek ve ihtiyaç anında onları vatandaşlarımıza yetiştirmek, tedavi süreçlerine destek sağlamak. Yılın değişik zamanlarında yurt genelinde çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenleniyor. Biz de bu kampanyalara elimizden gelen desteği sunmaya gayret ediyoruz. Yılın son ayındayız. Her yıl Kızılay bir hedef ortaya koyuyor. İllere de bir takım hedefler belirleniyor. Ülke genelinde yıllık ortalama 3 milyon ünite kana ihtiyaç oluyor. Bu yıl ilimiz için 76 bin 500 ünite kan bağış toplama hedefi ortaya konuldu. Bu ay itibariyle Kızılay'ımız, Mersin'de yaşayan vatandaşlarımızın katkılarıyla yaklaşık 71 bin ünite kan topladı. Yıl sonu hedefini tutturmamız için en az 5 bin 500 ünite daha kan toplamak istiyoruz. Bugün itibariyle Türk Kızılay ile koordinasyon içerisinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla kampanya başlatıyoruz."

Pehlivan, ayrıca vatandaşlara da kan bağışı çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Mersin'de Kan Bağışı Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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