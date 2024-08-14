Mersin'de Tırmandığı Kapıdan Düşen 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayati Tehlikeyi Atlattı - Son Dakika
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Sağlık

Mersin'de Tırmandığı Kapıdan Düşen 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayati Tehlikeyi Atlattı

Mersin\'de Tırmandığı Kapıdan Düşen 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayati Tehlikeyi Atlattı

Mersin'de tırmandığı kapıdan düşmesi sonucu çenesine demir korkuluk saplanan 5 yaşındaki kız çocuğu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sayesinde hayati tehlikeyi atlattı.

14.08.2024 11:16
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Mersin'de tırmandığı kapıdan düşmesi sonucu çenesine demir korkuluk saplanan 5 yaşındaki kız çocuğu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sayesinde hayati tehlikeyi atlattı.

Merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Ağustos'ta, evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Rahif Mobaed, tırmandığı bina kapısında dengesini kaybetti.

Düştüğü yerde çenesine demir korkuluk saplanan kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.

İtfaiye personelinin korkuluğun bir kısmını kesmesinin ardından MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mobaed, çenesinde kalan 10 santimetrelik demir parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

MEÜ Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Kemal Koray Bal, Doktor Araştırma Görevlisi Abdullah Hilmi Uslu ve Doktor Araştırma Görevlisi Bilge Baycık'ın gerçekleştirdiği 1 saatlik operasyonda parça çıkarıldı.

Mobaed, yoğun bakımda 2 gün süren tedavisi sonrası gözlerini açtı ve yataklı servise alındı.

"Hasta çok şanslı"

Doktor Öğretim Üyesi Kemal Koray Bal, AA muhabirine, hayati tehlikeyi atlatan çocuğu kısa sürede taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.

Radyoloji tetkikleri yaparak operasyona hazırlandıklarını belirten Bal, "İtfaiye ekipleri cismin bir kısmını çıkarttı ama tamamını çıkarmaları mümkün değildi. Solunum yollarında problem olabileceğini öngörüp ameliyata önce boğaza delik açma işlemiyle başladık." dedi.

Bal, demirin riskli yerden çıkarıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cismin, damarsal yapılara yakınlığını iyi analiz ettik. Parça, şah damarının beynin giriş yerine 2 santimetre mesafedeydi. Sinirsel ve damarsal yapılara zarar vermeden çıkardık. Cismi çıkarırken hasar verebilir, ölüm dahil istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirdik ama çok şükür böyle bir durum olmadı. Yaklaşık 2 santimetrelik yara hattı var ancak kalıcı bir ize neden olacağını düşünmüyorum. Ameliyat sonrası gözde bir hasar oluşmadı. Hasta çok yoğun şekilde yara almasına rağmen herhangi bir sinir hasarı yok. Hasta çok şanslı şekilde başarılı bir ameliyatla bu derdinden kurtuldu."

Anne Alaa Cheikh İbrahim de olay sonrası kızını ilk gördüğünde ne yapacağını bilemediğini anlattı.

Ekipler ve sağlık personelinin çocuğu için seferber olduğunu belirten İbrahim, "Elhamdülillah kızım şu an çok iyi. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mersin'de Tırmandığı Kapıdan Düşen 5 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayati Tehlikeyi Atlattı - Son Dakika

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