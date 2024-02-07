Mersin'de Toroslar Belediyesi Çalışanlarından Türk Kızılaya Kan Bağışı - Son Dakika
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Sağlık

Mersin'de Toroslar Belediyesi Çalışanlarından Türk Kızılaya Kan Bağışı

Mersin\'de Toroslar Belediyesi Çalışanlarından Türk Kızılaya Kan Bağışı

Toroslar Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar, Türk Kızılaya kan bağışında bulunmak için düzenlenen kampanyaya katıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bağış kampanyasının devam edeceğini belirtti.

07.02.2024 17:23
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Mersin'de Toroslar Belediyesi çalışanları, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, "Paylaşmak senin kanında var" sloganıyla düzenlenen bağış kampanyasına gönüllü belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay görevlilerinin bilgilendirmesinin ardından katılımcılar, kan bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek, bağış kampanyasına desteklerinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Mersin'de Toroslar Belediyesi Çalışanlarından Türk Kızılaya Kan Bağışı - Son Dakika


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