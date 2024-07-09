MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Hizmete Başladı - Son Dakika
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Sağlık

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Hizmete Başladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek teknoloji özelliklerine sahip ve yapay zeka yazılımının bulunduğu MR cihazı hizmete başladı.

09.07.2024 17:02
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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yüksek teknoloji özelliklerine sahip ve yapay zeka yazılımının bulunduğu MR cihazı hizmete başladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen cihazın hizmete alım programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sağlık alanında çok büyük ilerlemelerin yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin her yerinde sağlık alanında yatırımların hayata geçtiğini dile getiren Pehlivan, mevcut sağlık birimlerinin de teknoloji kalitesini artırmaya yönelik adımlar attığını belirtti.

Pehlivan, Mersin'in sağlık alanında önde giden şehirlerden biri olduğunu, hizmete giren MR cihazıyla çok daha hızlı şekilde netice elde edileceğini belirterek, "Yapay zeka gibi imkanların da kullanıldığı bir cihaz. Bugünden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumdadır." dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da doğru ve hızlı tanı koyabilmek için MR ve ileri düzey görüntüleme hizmetlerinin önemine değindi.

Mersin halkına kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti verebilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını anlatan Yaşar, hizmete başlayan MR cihazının yüksek çekim gücüyle kısa sürede daha yüksek kalitede görüntüler elde edilebileceğini belirtti.

Birçok farklı çekim türünü destekleyen cihazda hasta konforu ve güvenliğinin ön planda olduğunu vurgulayan Yaşar, şöyle konuştu:

"Yeni cihazımızın 70 santimetre hasta tüneli açıklığına sahip olmasıyla hastaların MR çekimine uyumu ve konforu artacak. Bu sayede kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastalarımız da rahatlıkla çekimlerini yapabilecek. Cihazımızda bulunan yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde teknikerlerimizin de işi kolaylaşırken, çekim süresi de buna paralel olarak azalmış olacak. Yeni MR cihazımızla birlikte daha hızlı, doğru ve kaliteli görüntüler elde edilecek ve günde ortalama 80 hasta ve 120 tetkik ile 2025 yılına verilen randevu sistemleriyle ilgili süreler azami şekilde kısaltılmış olacaktır."

Üniversite olarak sağlık alanındaki yeni teknolojileri takip ettiklerini kaydeden Yaşar, yakın zamanda tomografi cihazının alım sürecini de tamamlayacaklarını söyledi.

Vali Pehlivan ve Rektör Yaşar ile diğer ilgililer daha sonra kurdele keserek cihazı hizmete açtı.

Hastane yetkilileri MR cihazının özellikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Yapay Zeka Destekli MR Cihazı Hizmete Başladı - Son Dakika

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