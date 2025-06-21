MHP'den Teknoloji Üssü Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

MHP'den Teknoloji Üssü Vurgusu

MHP\'den Teknoloji Üssü Vurgusu
21.06.2025 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurdakul, üniversiteler, gençlik ve özel sektör iş birliği ile Türkiye'nin teknoloji üssü olmasını savundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir" dedi.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, 'Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği' paneli düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve çok sayıda partilinin yanı sıra Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Avukat Melisa Yıldız katıldı. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, çağın en değerli varlığın bilgi olduğunu kaydederek, "İnsanoğlu, tarihin birçok döneminde altın ve pırlanta gibi değerli madenlere ve minerallere değer verdi. Bugün ise çağımızın en değerli varlığı bilgi. Bilgiye erişim hızı inanılmaz boyutta. Bilgi, beraberinde risk ve fırsatları getirirken, aynı zamanda büyük bir tehdit altında. Erken yola çıkan ülkelerde ise çoktan bilgi üzerinde regülasyon çalışmaları yapmaya başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU HAMLELERİ BELİRLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Sağlık alanında yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın, öncelikli amaçlarından biri olduğunu belirten Yurdakul, "Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimize sağlanacak tam rekabetçi bir sağlık endüstrisinde, ülkemizin tüm dünyaya dudak ısırtacak hızla ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu sayede dış bağımlılığımızın azaltılmasının yanı sıra, dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimizin de gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. MHP olarak küresel gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz için doğru hamleleri belirlemeye devam ediyoruz. Nitekim panelimiz de bu amaçla yapılıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN İŞ BİRLİĞİ DİYORUZ'

Sağlıkta yapay zeka kullanımının önemine dikkat çeken Yurdakul, yapay zeka ile tıp dünyasında daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde edilebildiğini, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasına olanak sağlandığını söyledi. Yurdakul, "Günümüzde yapay zekayı sağlık sektöründe birçok ülke kullanmaya başlamıştır. Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek, ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir. Kısaca Türkiye için iş birliği diyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından panelistler, sunumlarını gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Ahmet Selim Yurdakul, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Gençlik, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık MHP'den Teknoloji Üssü Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 03:58:52. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den Teknoloji Üssü Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.