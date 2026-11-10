MHP heyeti Ayvalık'ta onay bekleyen anjiyo ünitesi projesini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MHP heyeti Ayvalık'ta onay bekleyen anjiyo ünitesi projesini değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP heyeti Ayvalık\'ta onay bekleyen anjiyo ünitesi projesini değerlendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MHP Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem ve Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret etti. Ziyarette diş hastalıkları ünitesinde hazırlıkların sürdüğü, anjiyo ünitesi projesinin ise Sağlık Bakanlığı onayı beklediği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanı Mustafa Bilsem ve MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, beraberlerindeki parti yöneticileriyle birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Ayvalık Devlet Hastanesi'nin mevcut ihtiyaçları, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Özellikle ilçeye diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi kazandırılmasına yönelik projelerin görüşüldüğü ziyarette, söz konusu yatırımların hayata geçirilmesinin Ayvalık ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi açısından taşıdığı önem değerlendirildi.

"Projelerin takipçisi olacağız"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, hastanenin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti. Ustalı, "İl Başkanımız Mustafa Bilsem ile birlikte Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Kürşad Eşlik'i ziyaret ettik. Sağlık Bakanlığı nezdinde değerlendirme aşamasında olan diş hastalıkları ve anjiyo ünitesi projeleri başta olmak üzere hastanemizin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdik. Diş Hastalıkları ile ilgili ünite için proje hazırlıklar sürerken, Anjiyo Ünitesi ile ilgili süreç ise Sağlık Bakanlığı'nda onay bekliyor. Ayvalık Devlet Hastahane'miz için çok önemli olan bu iki projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hastane ziyaretinin ardından teşkilatta toplantı

MHP heyeti, hastane ziyaretinin ardından MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelerek teşkilat çalışmaları ve ilçenin gündemindeki konular hakkında istişarelerde bulundu. Ayvalık ve Balıkesir'e hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayan İlçe Başkanı Hasan Ustalı, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu yatırımlarının ilçeye kazandırılması noktasında çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiAyvalık Devlet HastanesiSağlık BakanlığıYerel YönetimBalıkesirPolitikaAyvalıkSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı Çevredekilerin tepkisi şaşırttı Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:52:41. #.0.2#
SON DAKİKA: MHP heyeti Ayvalık'ta onay bekleyen anjiyo ünitesi projesini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android