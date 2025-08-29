MHRS'de Usulsüz Randevu İddialarına Yanıt - Son Dakika
Son Dakika
Sağlık

MHRS'de Usulsüz Randevu İddialarına Yanıt

29.08.2025 00:20
Sağlık Bakanlığı, MHRS'de usulsüz randevu alımına dair iddiaları yalanladı, güvenlik önlemlerini açıkladı.

Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya mecralarında 'Randevu Çetesi' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlarda, MHRS üzerinden usulsüz şekilde randevu alındığına dair iddialar ortaya atılırken gelişme kamuoyunda infial yarattı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı iddialar sonrası "Sağlıklı Çözüm" isimli hesabından konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır. MHRS'de bot yazılımlar ve olağan dışı erişim denemelerine karşı gerekli tüm teknik ve güvenlik tedbirleri sürekli olarak alınmakta ve güncellemektedir.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE UYGULANMAKTADIR"

Kullanıcı ve IP bazlı erişim limitleri, CAPTCHA doğrulamaları ve kara listeleme yöntemleri gibi çok yönlü sistemsel güvenlik önlemleri kesintisiz şekilde uygulanmaktadır. Kıymetli vatandaşlarımızın;

  • Kişisel bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmamaları,
  • "Ücret karşılığında randevu alma" vaadiyle ortaya çıkan kişi veya gruplara itibar etmemeleri,
  • Yalnızca resmî uygulamalar ve kanallar üzerinden randevu talebinde bulunmaları büyük önem arz etmektedir.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine güvenli şekilde erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri uygulamakta ve sürekli olarak geliştirmektedir.

Kaynak: DHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
