Midyat Devlet Hastanesi ve Belediyesi temel yaşam desteği ve heimlich eğitimi verdi

Midyat Devlet Hastanesi ile Midyat Belediyesi iş birliğinde, toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla "temel yaşam desteği ve heimlich manevrası eğitimi" düzenlendi.

Midyat Millet Bahçesi Narin Güran Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yunus Akdaş, Midyat Belediye Başkan Yardımcıları, belediye personeli, güvenlik görevlileri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Dr. Akdaş, tarafından verilen eğitimde; kalp durması durumunda uygulanması gereken temel yaşam desteği, solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması halinde yapılacak müdahaleler, sırta vurma tekniği ve heimlich manevrası ele alındı. Teorik anlatımların ardından LUCAS cihazı ve uygulama ekipmanları üzerinde gerçekleştirilen pratik eğitimlerde, katılımcılara acil durumlarda izlenmesi gereken doğru müdahale basamakları aktarıldı. Eğitim kapsamında yetişkinler ve bebeklerde uygulanması gereken müdahaleler arasındaki farklılıklara da dikkat çekildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Dr. Akdaş, temel yaşam desteği ve boğulma vakalarında doğru müdahalenin önemini vurgulayarak, "Midyat Belediyesi iş birliğiyle vatandaşlarımıza temel yaşam desteği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdik. Kalp durması ve solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması gibi acil durumlarda yapılması gereken müdahaleleri anlattık. Özellikle sırta vurma ve heimlich manevrasını, yetişkinler ve bebekler için ayrı ayrı ele aldık. Amacımız, vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaştıklarında doğru müdahale konusunda bilinçli hareket etmelerini sağlamak" dedi.

Dr. Peköz ise kalp durması vakalarında erken müdahalenin yaşamsal önem taşıdığını belirterek, "Öncelikle bu eğitimi gerçekleştirmemize imkan sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbi duran bir hastada saniyeler bile çok önemli, dakikalarla yarışıyoruz. Hastanın olay yerinden hastaneye ulaşana kadar geçen sürede yapılacak doğru müdahaleler hayati önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve temel yaşam desteği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu eğitimi gerçekleştirdik. Önce teorik bilgi verdik, ardından uygulamalı çalışmalar yaptık. Katılımın yoğun olması bizleri mutlu etti. Bizim için her can çok kıymetli. Ne kadar çok kişiye ulaşabilir ve temel yaşam desteği konusunda bilinç kazandırabilirsek o kadar değerli bir iş yapmış oluruz" diye konuştu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol da, eğitime katkı sunan Midyat Devlet Hastanesi yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek belediye personelinin yanı sıra vatandaşların da programa katılmasının önemine dikkat çekti.