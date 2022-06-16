Canlı cerrahilerin de gerçekleştirileceği toplantıda, ülkede tıp alanında yapılan çalışmalar da paylaşılacak.

Minival İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek toplantıda, kadın hastalıkları ve doğum hekimleri tarafından sunumlar yapılacak.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Minimal İnvaziv Jinekolojik Onkoloji Derneği toplantısı Adana'da yapılacak - Son Dakika

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