Mısır\'daki Trafik Kazası Sonrası 3 Türk Hava Ambulansıyla Türkiye\'ye Getirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşının, hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."