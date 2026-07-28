Mısır'daki Trafik Kazası Sonrası 3 Türk Hava Ambulansıyla Türkiye'ye Getirildi
Sağlık Bakanı, Mısır'da kaza yapan 3 Türk vatandaşının hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mısır'da trafik kazası geçiren 3 Türk vatandaşının, hava ambulansıyla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Önce insan şiarımızla dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın yanındayız. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da trafik kazası geçiren 3 vatandaşımızı hava ambulansımızla İstanbul'a sevk ederek ülkemize getirdik. Süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum."
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