Miyomlar Hamilelikte Risk Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miyomlar Hamilelikte Risk Taşıyor

Miyomlar Hamilelikte Risk Taşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Opr. Dr. Bülent Sürücü, miyomların düşük ve erken doğum riskini artırdığını vurguladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bülent Sürücü, doğurganlık çağındaki kadınların rahminde büyüyen bazı miyomların (rahim tümörü), tekrarlayan düşüklere ya da erken doğuma neden olabileceğini söyledi.

Miyomlar birçok kadında görülebiliyor. Genelde iyi huylu olan tümörler, rahim iç veya dış dokusuna tutunarak devasa boyutlara ulaşabiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Bülent Sürücü, her miyomun hamilelikte risk oluşturmadığını belirterek hastalık hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"Hastalar en çok kansızlık nedeni araştırılırken bulunuyor"

Bazı miyomların çok kanamaya neden olmasından dolayı hastalarda kansızlık meydana geldiğini ifade eden Opr. Dr. Bülent Sürücü, "Miyom, doğurganlık çağındaki kadınların rahim üst kas tabakasında gelişmiş iyi huylu tümörlerdir. Nadir kanser türleri de vardır. Doğurganlık çağına has bir hastalıktır ve menopozdan sonra küçülür. Miyomların yerleşim yeri çok önemli. Miyomlar rahmin iç tabakasına yerleşmişse aşırı kanama yapabilir. En sık rastladığımız hasta, daha çok dahiliye polikliniklerinde kansızlık araştırılırken bulunan hasta grubudur. Bu miyomlar aşırı kanama yaptığından hastanın yaşına göre tedavisi değişmekte. Hastanın doğurganlık çağı geçmişse rahmi almayı öneriyoruz. Hasta erken yaşta ve çocuk sahibi değilse birçok tedavi yöntemi var. Miyomlar küçükse histeroskopi ile girilerek rahim üzerinden temizleme yapılabiliyor. Çok büyükse operasyonla temizliyoruz. Miyomların handikabı, bunların bir kısmı nüksedebiliyor. Bazı miyomlarda hastanın pek şikayeti olmaz, karın şişliği ile hastaneye başvururlar. Miyomlar menopozdan sonra küçülmeye başlar ve böyle miyomlarda operasyon önermiyoruz" dedi.

"Miyomlar düşük ve erken doğum riskini artırır"

Normal gebelere göre miyomlu gebelerde düşük ve erken doğum riskinin daha fazla olduğunu dile getiren Opr. Dr. Sürücü, "Bazı miyomlar gebe kalamama riskini artırırlar. Tekrarlayan gebelik kayıplarına sebep olmuşsa ya da gebe kalmayı engelliyorsa mutlaka bu miyomların temizlenmesi gerekiyor. Böyle bir etkisi yoksa temizlenmeyi etkilemez. Ayrıca miyomlar gebelikte büyürler. Yerleşim yeri bu nedenle de çok önemli. Miyomlar rahim dışına doğru büyümüşse gebeliğin akıbetini çok etkilemez ancak rahmin iç sahasına yerleşmişse hastalarda düşük, erken doğum riski normal hamilelere göre daha fazladır" diye konuştu.

Düzenli kontrollerin de önemine değinen Sürücü, "Her kadının yılda en az 1 kez kontrole gelmesini tavsiye ediyoruz. Miyom tespit edilmişse bu artırılabilir. Hastanın kan değerleri, kanama şiddetinin gözlemlenmesi gerekir. 3 ayda bir ve 6 ayda bir kontrol edilen hastalar da olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Miyomlar Hamilelikte Risk Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi Gazze'de iki yaşlı Filistinli canlı kalkan yapılıp infaz edildi
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Yunanistan planı suya düştü Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
Çorum’da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü Çorum'da çift başlı kuzu doğdu, bir saat sonra öldü
Maaşına yüzde 550 zam Dünyada en çok kazanan Türk olacak Maaşına yüzde 550 zam! Dünyada en çok kazanan Türk olacak
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

12:17
Olay iddia Erdoğan, Cemil Tugay’ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?
11:57
Lukaku Fenerbahçe’de İşte bonservisi
Lukaku Fenerbahçe'de! İşte bonservisi
11:52
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün 34 kişi nikah şahidi oldu
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu
11:38
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı
11:34
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali Kıyafet tercihi olay oldu
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali! Kıyafet tercihi olay oldu
11:19
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog Babacan’ın sözlerine Ala’dan “bambu ağacı“ yanıtı
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan "bambu ağacı" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 13:13:00. #7.12#
SON DAKİKA: Miyomlar Hamilelikte Risk Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.