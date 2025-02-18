Miyop Hastalığı Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Miyop Hastalığı Artıyor

Göz doktoru Öztürk, miyoplu birey sayısının 2050'de %50'ye ulaşabileceğini açıkladı.

18.02.2025 15:19
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Göz doktoru Op. Dr. Birtan Öztürk, sıkça görülen ve uzağı net görememe durumu olan miyop hastalığının giderek arttığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı açıklamada, miyop olan kişilerde göz küresinin normalden uzun ya da kornea ve lensin kırıcılığının arttığını ifade etti.

Bu durum, göze gelen ışınların retinanın yüzeyine ulaşmak yerine retinanın önündeki bir noktaya odaklanmasına sebep olduğunu belirten Öztürk, bu durumun bulanık görmeye yol açtığını, miyopi olduğunda ise katarakt, glokom, dekolman ve sarı nokta hastalığı riskinin arttığını bildirdi.

Miyop hastalığının dünyada giderek arttığını vurgulayan Öztürk, " Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı tahminlerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u miyoptur. Bu yaklaşık 2,5 milyar kişiyi ifade eder. Bu oranın 2050 yılına gelindiğinde yüzde 50'ye ulaşacağı ön görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Miyop numarasının artmasıyla bazı göz hastalıklarının daha sık görüldüğüne işaret eden Öztürk, "Göz ön arka eksende çok uzadığında gözün retinası incelir ve yırtılmaya daha müsait hale gelir. Bu yırtılma retinanın arka ucunda olursa 'miyopa bağlı makülopati' adını verdiğimiz sarı nokta hastalığı, retina periferinde meydana gelirse de retina yırtığı ve buna bağlı retina ayrılması (dekolmanı) gelişme riski artar." ifadelerini kullandı.

Öztürk, miyopide en sık şikayetin uzağı görememek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gözlerin kısılması, gece görüşünde azalma diğer sebeplerdendir. Çocukların eğitim performansının etkilenmesi, kişilerin yaşam kalitesinin bozulması da sonuçlarıdır. Miyopu tedavi etmek için gözlük camları veya kontakt lensler kullanılır. Gözlük veya kontakt lens takmak numaraları durdurmaz. Bunlar görmemize yardımcı olan görsel araçlardır. Hasta 18 yaşından büyükse ve numaraları artık ilerlemiyorsa cerrahi seçenekler de gündeme gelebilir. Miyopun çoğu gençte en az 17-18 yaşına kadar ilerleyen bir durum olduğu düşünülürse düzenli takip ve tedavi mutlaka önerilir. Mümkün oldukça da gözlükler takılmalıdır. Numaraları durmuş ve artık artış göstermeyen yetişkin miyopi olgularında gözlük takmak istenmiyorsa cerrahi seçenekler vardır. Bunlar lazer prosedürleri ve intra oküler cerrahi seçeneklerdir."???????

Kaynak: AA

Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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