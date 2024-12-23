Miyop Uyarısı: Dünya Nüfusunun Yarısı Riskte - Son Dakika
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Sağlık

Miyop Uyarısı: Dünya Nüfusunun Yarısı Riskte

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Uzman, ekran süresinin artmasıyla 2050'de dünya nüfusunun yarısının miyop olabileceğini açıkladı.

23.12.2024 11:15
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Uzmanından korkutan uyarı: 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı miyop olabilir

BATMAN - Batman'da görevli göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Yalçın İşcan, ekrana uzun süre maruz kalmanın göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısının miyop olabileceğini kaydetti.

Göz hastalıkları uzmanı Op. Dr. İşcan, miyop hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun ekran süresi nedeni ile miyop sıklığının 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısını etkileyebileceğini aktaran Op. Drç İşcan, özellikle günde 2-4 saat arasında ekran önünde olan ofis çalışanlarının yüzde 50-90 oranında dijital göz yorgunluğu sendromunun görüldüğünü söyledi. Op. Dr. İşcan, bu durumun gözlerde yorgunluk, kuruluk ve odaklanma problemlerine yol açtığını ifade etti. Op. Dr. Yalçın İşcan, "Bu durumu önlemenin yolu var, nasıl ki ayakta durduğumuz da bacaklarımızı dinlendirmek oturuyorsak gözlerimizi de dinlendirmemiz gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye 6 metre uzağa bakıp gözleri dinlendirmek çok önemli. Bir de ışığı filtre eden gözlük camları kullanmak da göz sağlığı için önemlidir. Çocuklar günde en az 2 saat dışarıda gün ışığında vakit geçirmeli. Çocukların da ekranlardan uzak tutulması gerekiyor" dedi.

Miyop Uyarısı: Dünya Nüfusunun Yarısı Riskte
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Miyop Uyarısı: Dünya Nüfusunun Yarısı Riskte - Son Dakika

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