Üye Girişi
Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor - Son Dakika

Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor

01.12.2021 23:12

Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor Motosiklet ambulansları ne dar sokak, ne de sıkışık trafik durdurabiliyor Motosiklet ambulanslar vakalara anında ulaşıyor Sağlık Bakanlığı tarafından trafiğin yoğun olduğu veya araç trafiğine kapalı bölgelerde ilk müdahale için kullanılan özel...

Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor

Motosiklet ambulansları ne dar sokak, ne de sıkışık trafik durdurabiliyor

Motosiklet ambulanslar vakalara anında ulaşıyor

BURSA - Sağlık Bakanlığı tarafından trafiğin yoğun olduğu veya araç trafiğine kapalı bölgelerde ilk müdahale için kullanılan özel donanımlı motosiklet ambulanslar hayat kurtarıyor. Vakalara saniyeler içinde ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra duruma göre görevi diğer yataklı ambulanslara devrediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen motosiklet ambulans ekipleri, yoğun trafikte, yağmur çamur demeden dakikalar içerisinde ihbarlara ulaşıyor. Bursa'da şu anda 2 tane olan motosikletli ambulanslar, duruma göre kimi vatandaşa çarşı içinde, kimi vatandaşa ise sahilde müdahale etmek için saniyelerle yarışıyor. Motorize ekiplerin ilk müdahale konusunda çok önemli olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Motorize Ekip görevlisi Ali Faruk Balkan, "Acil çağrı merkezine ilk yardım çağrısı düştüğü andan itibaren biz hastamıza müdahale edebilmek için zamanla yarışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki acil hastalıklarda erken müdahale sayesinde hastalarımızın hayatta kalma ihtimali artıyor. Yataklı ambulansların vakaya ulaşmakta zorlandığı, yoğun trafik, dar sokaklar ve trafiğe kapalı alanlarda motorize ekiplerimiz devre giriyor. Biz trafikte hiç durmadan ilerleyerek hastaya veya yaralıya ulaşıyoruz. Daha sonra duruma göre yataklı ambulanslara hastayı devrediyoruz" dedi.

Motosikletli ekipler olarak sıkı bir eğitimden geçtiklerini belirten Ali Faruk Balkan, "Ancak biz ne kadar dikkatli olursak olalım, vatandaşların da biraz bizleri görmeleri, hissetmeleri gerekiyor. Çünkü siren sesi duyduklarında hiç sağa sola bakmadan sol şeridi boşaltmaya çalışıyorlar. Ancak biz sadece sol şerit değil, ortadan veya en sağdan da gidebiliyoruz. Böyle durumlarda sıkışıyoruz. Acil durumlar sadece sol şerit değildir. Fermuar sistemi de vardır. Onun için ricamız vatandaşlarımızın siren duyduğunda ilk olarak aynalarına bakarak duruma göre hareket etmeleridir" diye konuştu.

112 Motorize Ekip görevlisi Cebrail Gatfar ise, "7 gün 24 saat görevimizin başındayız. Bizim gibi canını dişine takan bütün acil sağlık hizmetleri ekiplerinin 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftasını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bursa'da il genelinde ayrıca bin 157 acil sağlık personeli ile 91 istasyonda 128 ambulans, 6 4x4 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 dört yataklı ambulans, 2 yenidoğan yoğun bakım ambulansı acil sağlık hizmeti veriyor.

Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor
Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor
Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor
Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor

Sağlık Bakanlığı, Motosiklet, Tragger, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız 18:15 Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız 17:37 Metin Gürcan'ın tutuklanmasına Ali Babacan'dan ilk tepki: Yanında olacağız Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor 15:52 Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi 14:51 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale 12:29 Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi

Son Dakika Haberleri
23:10 Tutuklanan CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç, görevden uzaklaştırıldı
23:07 3 gencin hayatını kaybettiği korkunç kazada yürek burkan detay
22:43 Umut Meraş'a Avrupa devi talip oldu, sosyal medya yıkıldı
22:42 Ahmet Hakan ve Melih Gökçek'in diyaloğu dikkat çekti: Benim belediyede geçmişten kalan FETÖ'cüler var
22:41 Umutlandıran koronavirüs salgını sözleri: Omicron, yeni yıl hediyesi olabilir
22:13 Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
21:56 Otomobil, tırın altına girdi: 3 ölü
21:55 1 aylık bebeğini sobada yakan anneye tepkiler büyüyor
21:41 Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli
21:27 Didem Soydan'dan bikinili pozlar
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 23:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Motosikletli 112 ekipleri hayat kurtarıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement