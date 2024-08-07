Muayene sırası beklerken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü - Son Dakika
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Sağlık

Muayene sırası beklerken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü

Mersin'de bir vatandaş muayene için gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirip yere düştü. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılan hasta, daha sonra anjiyo işlemi uygulanarak hayata döndürüldü.

07.08.2024 19:21
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Muayene sırası beklerken kalp krizi geçirdi, kalp masajıyla hayata döndü

Kalp krizi geçiren hasta, "Doktorlar beni hayata döndürdüler Allah onlardan razı olsun"

MERSİN - Mersin'de bir vatandaş muayene için gittiği hastanede sıra beklerken kalp krizi geçirip yere düştü. Doktorların müdahalesi ile kalp masajı yapılan hasta, daha sonra anjiyo işlemi uygulanarak hayata döndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde Ayhan Hayta isimli vatandaş rahatsızlanınca Silifke Devlet Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği'ne başvurdu. Hayta, muayene için sıra beklerken fenalaşıp yere düştü. Yerde yatan adama ilk önce doktorlar kalp masajı yaptı. Kalp masajı sonrası müşahede altına alınan Hayta'nın iki damarının tıkalı olduğu anlaşılarak acil anjiyoya alındı.

"Birkaç dakika kalp masajı yapmış hastaya müdahale etmişler"

Kardiyoloji Uzmanı Doktor Erkan Uğuz, hastanın poliklinikte sıra alıp muayene sırasını beklerken şiddetli göğüs ağrısı geçirdiğini kaydederek, "Bu sırada bilinç kaybı olmuş. Kardiyoloji uzman arkadaşlarımız birkaç dakika kalp masajı yapmış hastaya müdahale etmişler. Sonra hastamızı acil müşahede altına aldık. Kalp krizi olduğunu düşünerek acil bir anjiyografi planladık. Anjiyografide baypas olan hastamızın baypas damarlarından iki tanesi tıkalıydı. Bir tanesi yüzde 99 tıkalıydı. Kriz geçirdiği bu damara balon ve stent işlemi yaptık. Hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

"Doktorlar beni hayata döndürdüler"

Hastanede muayene için sıra beklediğini belirten Ayhan Hayta, "Hastaneye geldim. Kardiyoloji polikliniğinde sıra beklerken kriz geldi düştüm. Ama doktorlar beni hayata döndürdüler. Doktorlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Dört ayda 120 hastaya anjiyo ile şifa verdiklerine belirten Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ali Güngör de "Yaklaşık dört ay önce kurmuş olduğumuz anjiyo laboratuvarından şimdiye kadar gerek ilçemiz gerekse komşu ilçelerimizden 120 hastaya şifa verdik. Kalp krizi gibi dakikaların önemli olduğu vakalara erken müdahale imkanı sağlayarak hastalarımızın hayata dönmesine yardımcı olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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