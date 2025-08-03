Mucize Bebek Deniz Kaan Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Mucize Bebek Deniz Kaan Sağlığına Kavuştu

03.08.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

34 haftalık doğan Deniz Kaan, omfalosel rahatsızlığına rağmen başarılı tedavi ile iyileşti.

İzmir'de karın duvarı kapanmadığı için 34 haftalıkken bağırsağı ve karaciğeri vücudunun dışında dünyaya gelen Deniz Kaan bebek, ailesinin kararlığı ve doktorların mücadelesi sayesinde sağlığına kavuştu.

Burdur'da yaşayan Serkan Kurnaz'ın eşi Bilge Kaplan Kurnaz'ın hamileliğinin 11. haftasında yapılan kontrollerinde bebeğe omfalosel (bebeğin gelişimi sırasında bağırsak, karaciğer, mesane, mide gibi organlarının karın duvarının dışında gelişmesi) tanısı konuldu.

Tanı sonrası bazı doktorlar, bebeğin yaşama şansının düşük olduğunu belirterek, gebeliğin sonlandırılmasını önerdi ancak anne ve baba, bu zorlu sürece rağmen bebeklerini dünyaya getirme kararı aldı.

Aile, bir yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki Bazekol Çiğli Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala'ya ulaştı.

Bebeğin anne karnındaki gelişimi Doç. Dr. Pala ve Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emre Divarcı tarafından takip edildi.

Doğumun ardından Deniz Kaan adı verilen bebeğin, Prof. Dr. Divarcı tarafından gerçekleştirilen 2 başarılı ameliyatla iç organları karın boşluğuna yerleştirildi.

Aile, yaklaşık 1 aylık olan bebeklerini kucaklarına alıp evlerine dönecekleri günü bekliyor.

Baba Serkan Kurnaz, AA muhabirine, rutin kontrollerde bebeklerinde nadir görülen bir rahatsızlık olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Hamilelik süresince eşiyle zor günler yaşadıklarını, şu anda ise oğullarının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini dile getiren Kurnaz, şunları kaydetti:

"İlk tanıyı koyan doktorumuz ilaçları bırakmamız gerektiğini söyledi. Sonra eşimle oturduk. Biz geç anne baba olan çiftlerdeniz. Evlilikten 10 yıl sonra bebeğimiz oldu. Dedik 'biz bebeğimizden vazgeçmeyeceğiz. İlaçlarını bırakmayacağız. Mücadele edeceğiz ve bu mücadelenin sonunda evladımıza kavuşacağız' diye yola çıktık. Şu an buna çok yaklaştık. Yoğun bakımdaki tedavi süreci devam ediyor ama çok yol katettik. Bunun için de çok mutluyuz. Benzer durumları yaşayan ailelere umut olsun istiyoruz."

"Bu mucizenin hikayesi"

Anne Bilge Kaplan Kurnaz ise hamilelik döneminde yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı.

Hamileliğinin 11. haftasında doktorların "bebeğinizi aldırın" önerisiyle adeta dünyasının yıkıldığını ifade eden Kurnaz, şöyle konuştu:

"Yol uzun ama sabır gerektiren bir süreç. Sevgiyle, sabırla, emin ellerde umuda yaklaşıyoruz. Yani çocuğumuza yaklaşıyoruz. Mutluyuz iyi ki vazgeçmedik. Kuvözde her gördüğümde bambaşka duygulara giriyorum. Şu an tek istediğim şey ona sarılmak, dokunabilmek. 31. gün oldu ama bir kere dokunamadık. Bir günlük tutuyoruz onun için. Bu süreci adım adım bilecek çünkü bu onun hikayesi. Bu mucizenin hikayesi. Bu güçlü bebeğin umutlu yolculuğu bence. Bebekler çok güçlü. Onlardan asla vazgeçmeyin. Siz dik durduğunuz sürece aşılmayacak bir yol yok. Yeter ki araştırın."

Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala ise omfaloselin anne karnında erken haftalarda ultrason muayenesi ile tespit edilebildiğini ve bebeğin herhangi bir genetik hastalık ve ek anormallik tespit edilmediği takdirde doğum sonrası etkin tedavi ile sağlığına kavuşabildiği söyledi.

Bebekte anne karnında bu problemi tespit edildikten sonra, ayrıntılı testleri yaptıklarını anlatan Pala, "Daha sonra dikkatli bir şekilde gebelik takibini yapıp, doğumda omfalosel kesesine hiçbir zarar vermeden ameliyatın yapılacağı merkeze bebeğimizi sevk ettik." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Emre Divarcı ise bebek doğduğunda karın ön duvarında 10 santimetrelik bir açıklığın bulunduğunu söyledi.

Bebeğin 2 bin 100 gram doğduğunu anlatan Divarcı, "Doğum sonrası hastanemize geldi. 'Evreli onarım' dediğimiz iki ameliyat geçirdi. Karın duvarındaki defekt (doğumsal kusur) büyüktü bunu kapatmak için önce bir yama koyduk. Yamayı daralttıktan sonra ikinci ameliyatını yaptık. Şimdi karnı tamamen kapandı. Beslemeye başladık. Birkaç güne kadar da taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Doğan Deniz, Hastane, Sağlık, izmir, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Mucize Bebek Deniz Kaan Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

10:23
Meteoroloji’den 30 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
08:18
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali’ni vurdu Ukrayna’dan misilleme gecikmedi
Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ni vurdu! Ukrayna'dan misilleme gecikmedi
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:29:39. #7.13#
SON DAKİKA: Mucize Bebek Deniz Kaan Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.