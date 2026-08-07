Muğla'da Gıda Denetimleri: 1.5 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Muğla'da Gıda Denetimleri: 1.5 Milyon TL Ceza

Muğla\'da Gıda Denetimleri: 1.5 Milyon TL Ceza
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Muğla'da gıda denetimlerinde 2 bin 20 uyuşmazlık tespit edildi, 42 işletmeye toplam 1.5 milyon TL ceza.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 2026 yılı Temmuz ayında il genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerinde toplam 2 bin 20 resmi denetim yapıldı. Denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen 42 işletmeye toplam 1 milyon 514 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla işletmeler titizlikle kontrol edildi. Denetimlerde hijyen şartları, son tüketim tarihleri, ürünlerin izlenebilirliği, işletmelerin kayıtlı faaliyet durumu, etiket uygunluğu, personel hijyen belgeleri ile gıda güvenliğine ilişkin diğer kriterler incelendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Hijyen kurallarını ihlal eden 8 işletmeye 422 bin 408 lira, bozulmuş gıda, son kullanım tarihi geçmiş gıda satışı yapan 13 işletmeye 342 bin 680 TL, izlenebilirlik konusunda 4 işletmeye 211 bin 204 TL, kayıtsız faaliyet konusunda 8 işletmeye 210 bin 880 TL, çalıştırılması zorunlu personel ihlali nedeniyle 2 işletmeye 158 bin 448 TL, çalışanların hijyen belgesi olmaması kuralı ihlal eden 5 işletmeye 89 bin 604 TL, etiket uygunsuzluğu nedeniyle bir işletmeye 52 bin 801 TL ve pestisit kalıntısı bulunan bir işletmeye de 26 bin 360 TL ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla'da Gıda Denetimleri: 1.5 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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