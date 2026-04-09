Muğla'da şap hastalığı kontrol altına alındı, Bayır Hayvan Pazarı açılıyor

09.04.2026 15:31  Güncelleme: 15:32
Muğla'da yaşanan şap hastalığı nedeniyle kapatılan Menteşe Bayır Hayvan Pazarı, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 11 Nisan'da tekrar açılacak. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Muğla'da şap hastalığının hızla yayılması nedeniyle kapatılan Menteşe Bayır Hayvan Pazarı, 11 Nisan Cumartesi günü itibariyle tekrar açılacak. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, yaptığı açıklamada şap hastalığının il genelinde kontrol altına alındığını ve aşılama çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Kuray, şap hastalığının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Bayır Hayvan Pazarı'nın bir süreliğine kapatıldığını ancak şimdi hastalığın kontrol altına alındığını ifade etti. Pazara şehir dışından gelecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Kuray, "Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayvan pazarında gerekli son incelemeleri yaptık. Ancak tekrar bir hastalık riski yaşanması durumunda, pazarın yeniden kapatılacağını unutmamalıyız. Kurban Bayramı öncesinde sıkıntı yaşamamak için tedbirlere uyalım" dedi.

Pazarın açılması, özellikle hayvancılık sektörü ve kurbanlık alımları için büyük önem taşırken, vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

