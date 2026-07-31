Muğla Gebe Okulu Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla Gebe Okulu Eğitim Programı Tamamlandı

Muğla Gebe Okulu Eğitim Programı Tamamlandı
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anne adayları için gebelik eğitimi başarıyla gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Birimi tarafından anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve güvenli geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Temmuz ayı eğitim programı başarıyla tamamlandı.

Gebe Okulu Birimi eğitimcileri Ebe Gülşah Gürel ve Ebe Rukiye İncesu koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde anne adaylarına gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Program dahilinde Fizyoterapist Gizem Uzunkartal tarafından anne adaylarına yönelik gebelik pilatesi eğitimi verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen derste; gebelik döneminde güvenli egzersizin önemi, doğru nefes teknikleri, duruş ve gevşeme egzersizleri detaylı bir şekilde anlatılarak katılımcılara yaptırıldı.

Eğitim programının sonunda anne adayları ve eşleri doğumhaneyi ziyaret etti. Sağlık ekibiyle bir araya gelen aileler; doğum süreci, doğumhanenin işleyişi ve zihinlerine takılan konular hakkında birinci elden bilgi alma fırsatı yakaladı.

Eğitim programına ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlıklı bir gebelik, bilinçli bir hazırlıkla başlar; güçlü aileler ise bilgiyle büyür." mesajı öne çıkarılırken, sağlıklı ve huzurlu bir doğum süreci geçirmek isteyen tüm anne adayları ve eşleri ücretsiz Gebe Okulu eğitimlerine davet edildi.

Kayıt ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu Birimine başvurabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Muğla Gebe Okulu Eğitim Programı Tamamlandı - Son Dakika

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